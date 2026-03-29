Llegan a La Habana los dos veleros del convoy Nuestra América

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La tarde de este sábado tuvo un desenlace cargado de emoción en la bahía de La Habana. Tras días de incertidumbre y angustia, los dos veleros del convoy solidario Nuestra América, procedentes de México, hicieron su entrada escoltados por la embarcación Prácticos del Puerto, poniendo fin a la travesía

Una tras otra, las blancas siluetas de las embarcaciones se fueron recortando contra el azul del Malecón, y el saludo de quienes pescaban en ese muro a esas horas.

Habían zarpado de Isla Mujeres el pasado 20 de marzo y durante varios días no hubo comunicación con ellos. La preocupación se convirtió ahora en alivio, al verlos finalmente atracar.

A bordo, una tripulación de varias nacionalidades —un alemán, cinco franceses, incluida una niña de 4 años, dos estadounidenses y uno de países bajos, todos miembros del convoy— traía consigo no solo donaciones destinadas al Sistema de Salud Cubano y otros fines solidarios, sino también el testimonio de una voluntad que no claudicó ante el mal tiempo ni el silencio del radio.

En la terminal de cruceros fueron recibidos por Emilio Lozada García, jefe del departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, entre otras autoridades de la capital y las organizaciones de masas.

«Ahora estamos aquí con mucha ayuda»

Nunca estuvimos en peligro y estamos felices de llegar a La Habana, afirmó Adnaan Stumo, joven estadounidense, tripulante de la flotilla Nuestra América tras el atraque de los veleros en la tarde de ayer.

«La travesía no fue muy difícil, aunque tuvimos fuertes vientos en contra. Por seguridad de las embarcaciones y los tripulantes, decidimos tomar una ruta mucho más larga, rodeando hacia el norte para encontrar un mejor ángulo de navegación hacia la costa norte de La Habana. Lo importante es que hemos llegado.

«Lamento que se preocuparan por nosotros, pero nunca estuvimos en peligro real. Soy un navegante con experiencia; he cruzado los océanos Pacífico y Atlántico en barcos más pequeños que este. Por eso sé que a veces hay que alargar el viaje para hacerlo más seguro.

«Agradecemos muchísimo a la Marina mexicana que saliera a buscarnos. En la noche del viernes nos contactaron por avión y les informamos que todo iba bien. Perdimos comunicación porque la mayor parte de nuestro contacto es por radio BHF y teníamos un pequeño enlace satelital que no funcionó correctamente.

«Reconozco que me sorprendió un poco la certeza con que nuestros compañeros y la prensa anunciaron nuestra llegada para una fecha determinada. En el mar, sobre todo en un velero, no hay fechas seguras de arribo. Casi todos mis viajes han tenido demoras. Debí haber dejado claro que era posible que llegáramos más tarde. Pido disculpas por la preocupación causada.

«Ahora estamos aquí con mucha ayuda humanitaria: alimentos, medicinas, productos de higiene y equipos para generar electricidad. Traemos tripulantes de varios países, demostrando solidaridad con el pueblo cubano frente al criminal bloqueo.

«Nuestro mensaje al pueblo de Cuba es que el mundo entero está con ustedes. Solo los oligarcas, los imperialistas, los millonarios, son los que nos ahorcan, e intentan aplastar la libertad y la revolución. No vamos a permitir que el imperio americano ahogue al pueblo cubano».

Adnaan ratificó que después de salir de Cuba, dentro de unas semanas, viajará a Barcelona para colaborar con el corredor humanitario hacia Gaza.

Tomado del Periódicos Granma