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🎧Programa Aquí el pueblo: Medidas en Cienfuegos para garantizar servicios básicos en la actual situación energética

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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La puesta en marcha de las medidas en Cienfuegos para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustibles volvió a ocupar espacios en la más reciente emisión del programa Aquí el pueblo, por Radio Ciudad del Mar, conducido por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y la Gobernadora Yolexis Rodríguez Armada.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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