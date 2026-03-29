🎧Programa Aquí el pueblo: Medidas en Cienfuegos para garantizar servicios básicos en la actual situación energética

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La puesta en marcha de las medidas en Cienfuegos para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustibles volvió a ocupar espacios en la más reciente emisión del programa Aquí el pueblo, por Radio Ciudad del Mar, conducido por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y la Gobernadora Yolexis Rodríguez Armada.