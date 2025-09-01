Destaca Díaz-Canel hermandad histórica entre Cuba y Vietnam

Compartir en

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, destacó hoy el carácter excepcional de las relaciones entre Cuba y Vietnam, durante el acto conmemorativo por los 65 años del establecimiento de vínculos oficiales entre ambas naciones.

Durante la ceremonia, celebrada en presencia de autoridades vietnamitas con el presidente Luong Cuong al frente, Díaz-Canel subrayó que los lazos bilaterales han superado las pruebas del tiempo y se han convertido en referente de amistad y cooperación en contextos de grandes desafíos para la paz.

“Esta relación trasciende formalismos y protocolos, y se afirma en tradiciones e identidades profundas, forjadas desde los días en que el Comité Cubano de Solidaridad denunciaba los crímenes del imperialismo en Vietnam”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado recordó las históricas palabras de Fidel Castro, quien aseguró que por Vietnam Cuba estaba dispuesta a dar hasta su propia sangre, y destacó que hoy los vínculos se consolidan en múltiples ámbitos: partidista, parlamentario, judicial, de defensa y seguridad, así como en organizaciones obreras, juveniles y femeninas.

🗣️| Hoy nuestros lazos se consolidan en todos los ámbitos: partidista, parlamentario, de defensa y seguridad, judicial, de las organizaciones obreras, de las mujeres, de los jóvenes comunistas y de la solidaridad, afirmó. pic.twitter.com/GMte6mK1ZP — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) September 1, 2025

Díaz-Canel mencionó en su discurso como hecho relevante la visita oficial del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam y entonces presidente vietnamita To Lam a La Habana en 2024, la cual perfiló nuevos proyectos económicos y de cooperación en sectores estratégicos, bajo un enfoque de sostenibilidad y beneficios compartidos.

Vietnam se posiciona actualmente como el principal socio inversionista de Asia en Cuba, con iniciativas en producción de alimentos, bienes de primera necesidad, biotecnología y energía renovable, realidad por la que el mandatario ratificó el compromiso de la nación antillana en facilitar un entorno favorable para los empresarios vietnamitas.

Asimismo, agradeció el respaldo de Vietnam en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y su rechazo a la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

De igual modo, el Presidente cubano mencionó con especial gratitud la reciente campaña popular vietnamita que recaudó más de 14 millones de dólares en apenas 30 horas para apoyar al pueblo cubano, así como donaciones espontáneas como las seis toneladas de arroz entregadas por una familia en Ciudad Ho Chi Minh.

“Cuba y Vietnam unidos vencerán”, concluyó el mandatario, reafirmando la vigencia de una relación que, más allá de los protocolos, se sostiene en valores compartidos de independencia, justicia social y solidaridad internacional.