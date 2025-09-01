SNB 64: Cienfuegos a difícil compromiso en el inicio ante Industriales 

Compartir en

Una subserie inédita para un comienzo de campeonato es la que tendrá lugar desde este 2 de septiembre en el estadio Latinoamericano cuando Cienfuegos enfrente a Industriales.

Desde que los elefantes surgieron en la Serie Nacional 17 nunca habían coincidido con el equipo azul para iniciar nuestros clásicos cubanos de pelota.

En los enfrentamientos particulares entre ambas selecciones la historia recoge 178 victorias para los capitalinos y 99 para los verdinegros.

Según apunta el estadístico Arnelio Álvarez de la Uz, el lanzador con más éxitos frente a los paquidermos es Lázaro de la Torre con 11 sonrisas.

Este martes está pactado el duele entre el zurdo Islay Sotolongo y el derecho Pavel Hernández.

El crucense tiene participación en 4 series con 20 éxitos y 21 derrotas, mientras Pavel archiva 8 torneos con 29 triunfos y 30 perdidos, y el aval de haber representado a Cuba en la arena internacional.

Islay, tuvo en la temporada 62 la más destacada con 10 ganados y 3.43 promedio de carreras limpias (PCL), avales que le hicieron integrar la preselección del equipo Cuba para los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

También ese año fue refuerzo de Industriales en la Liga Élite, condición que repitió la pasada contienda, pero con Santiago de Cuba pese a no presentar números sobresalientes (3-8, 5.33 PCL).