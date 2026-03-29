Celebran en Cienfuegos Día Internacional del Teatro

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Con el telón alzado para las artes escénicas, la provincia de Cienfuegos celebró el Día Internacional del Teatro. Lo hizo en un ambiente íntimo, que combinó el reconocimiento a una vida dedicada a las tablas con el agasajo al trabajo continuado de un colectivo arribante a los 36 años.

La actividad, efectuada en la Sala Guiñol, de esta ciudad, tuvo como momento cumbre la entrega del Premio Provincial de Teatro 2025, otorgado por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas al instructor, actor de primer nivel y profesor Jorge Luis Mora Quintana. El galardón distingue la trayectoria, la pasión desbordada y la consagración de Mora Quintana a la escena cienfueguera durante más de cinco décadas.

CAÑA BRAVA: 36 AÑOS DANDO VUELO A LA IMAGINACIÓN

El Día Internacional del Teatro sirvió también para festejar el aniversario 36 del Grupo de Teatro Infantil y Juvenil Caña Brava. El colectivo aprovechó la ocasión para el estreno de la obra Un girasol pequeño, bajo la dirección de Ofelia Pacheco Castro.

Al decir de la actriz y directora artística y general del grupo, esta puesta en escena es la segunda versión de la obra, montada con títeres, elemento que caracteriza el quehacer de Caña Brava.

Pacheco Castro destacó también cómo con el paso de los años, la agrupación ha ido cambiando la estética e incorporando materiales como la madera, el cartón y el papel maché, debido a la carencia de recursos, pero ha mantenido el mismo estilo de trabajo, tratando de seguir los pasos de Enrique Poulet, quien dio impulso a este grupo.

En su opinión, el quehacer teatral en la provincia, sobre todo el dirigido al público infantojuvenil, mantiene buena salud. “El teatro siempre salva”, aseguró.

De acuerdo con Kety Soriano Couset, especialista del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, hasta el día 29 se efectuarán aquí diversas actividades como parte de la jornada Marzo en escena. El objetivo principal ha sido llevar al teatro más allá de las salas y, por tal razón, han concebido presentaciones en barrios vulnerables, escuelas y comunidades, para propiciar la interacción de los artistas con el público.

Tales iniciativas no solo conmemoran la fecha internacional, sino que demuestran cómo la pasión por las tablas sigue viva y con un futuro prometedor en la Perla del Sur.

Tomado del Periódico Cinco de septiembre