Fallece el Premio Nacional de Artes Plásticas Ever Fonseca

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Con profundo pesar el Consejo Nacional de Artes Plásticas (CNAP) informó este domingo el fallecimiento de Ever Fonseca, Premio Nacional de Artes Plásticas (2012), figura esencial de la vanguardia artística cubana y maestro indiscutible de varias generaciones de artistas.

Fonseca se incorporó a la lucha revolucionaria en la Sierra Maestra y luego se desempeñó como instructor del Ejército Rebelde, además de fundar y ser primer expediente en los cursos de 1962 a 1967 de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de La Habana, y ejercer durante más de 20 años los tres niveles de la enseñanza de las Artes Plásticas, reza la nota del CNAP.

Primer pintor cubano de la década del 60 invitado a realizar una exposición personal en el Museo Nacional de Bellas Artes, inaugurada con el título Óleos de Ever Fonseca, obras que, hacia 1970 pasaron a a formar parte de la colección permanente de dicha institución.

Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos (AIAP), realizó decenas de exposiciones personales y más de 400 colectivas en más de 25 países, agrega la fuente.

El Consejo de Estado de la República de Cuba le otorgó la Distinción por la Cultura Nacional y la Medalla Alejo Carpentier; el Sindicato de Trabajadores de la Cultura le confirió la Medalla Raúl Gómez García; y su obra forma parte de colecciones permanentes y privadas en países como Estados Unidos, Suiza, Lituania, Polonia, Alemania, Yugoslavia, Colombia, Puerto Rico y Ecuador, entre muchos otros.

Concluye la información divulgada que, tanto el CNAP como el Ministerio de Cultura acompañan a familiares, amigos y colegas en este momento de dolor, y que su legado permanece como patrimonio espiritual de la nación. Ever Fonseca vivirá siempre en la fuerza de su arte y en la huella que deja en la cultura cubana.

Sus cenizas serán enterradas en el Cementerio de Colón de esta capital, cumpliendo su voluntad.

Tomado de Cubadebate