Extienden servicios notariales en Cienfuegos

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Los servicios notariales logran extenderse hacia varias zonas de la Perla del Sur como parte del acercamiento a las comunidades, para facilitar el acceso a estas prestaciones que mantienen un crecimiento en relación a la demanda.

Christopher Alba Álvarez, especialista del Departamento de Notaría en la Dirección Provincial de Justicia, explica que a pesar de las limitaciones con el combustible sostienen el servicio abierto en la Refinería de Cienfuegos para suplir necesidades de ese colectivo.

Asimismo, continúa el horario de la unidad notarial de la Universidad “Carlos Rafael Rodríguez”, que recibe solicitudes de residentes en áreas cercanas al centro de estudios y prestan servicios, además, en el Bufete.

Alba Álvarez recuerda que la notaría principal de la ciudad también continúa de manera habitual la atención a los clientes, y cada lunes reciben a las personas que serán atendidas a lo largo de la semana, y puntualizan en relación a los documentos requeridos, según el instrumento notarial solicitado.

Los municipios cuentan con sus protocolos de atención, y responden a la demanda de radicaciones, porque todos los territories municipales cuentan con profesionales especializados en la rama jurídica que trajo facilidades con la implementación de la reciente Ley del Notariado.