Analiza Educación en Cienfuegos resultados del último año

Representantes de todos los niveles de enseñanza en la provincia de Cienfuegos evalúan hoy los resultados de los objetivos estratégicos, procesos e indicadores del proyecto Perfeccionamiento Continuo del Sistema de Educación General correspondientes al año 2025.

Al presentar el informe de trabajo, Alfonso Cruz Ferreira, director general de La Dirección de Educación en Cienfuegos, explicó que se ha fortalecido el empleo de métodos activos que favorecen el aprendizaje reflexivo y crítico, vinculado a la realidad sociocultural del estudiantado.

Aseguró que la implementación de la estrategia en la etapa generó transformaciones en la concepción curricular y en la lógica de ordenamiento de los contenidos, promoviendo una mayor flexibilidad en las formas de trabajo pedagógico.

Es objeto de análisis entre directores generales municipales, miembros del Consejo de Dirección, educadores y funcionarios del sector las líneas de trabajo del actual período orientadas a profundizar la coherencia de las influencias educativas y consolidar programas intersectoriales de educación social.