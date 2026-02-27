Celebran en círculo infantil perlasureño festival de medios de enseñanza 

Compartir en

El círculo infantil Retoños Leninistas, del consejo popular de Pueblo Griffo, en Cienfuegos fue sede esta mañana de un Festival de Medios de Enseñanza, denominado de la Dimensión Estética, que unifica plástica y música, dedicado a saludar el aniversario 65 de la creación de esos espacios y de la Federación de Mujeres Cubanas.

Niños del segundo al sexto años de vida, junto a las educadoras hicieron demostraciones del aprendizaje y el empleo de los medios de enseñanza ante un público que reunió a metodologas del Sistema General de Educación, trabajadoras de la instalación y del círculo cercano La Edad de Oro y representantes de organizaciones de la comunidad.

Mercedes Mir Municio, directora del círculo anfitrión y Ariesky Ortiz Rodríguez metodóloga de la Primera Infancia en la Dirección Municipal de Educación en la Perla del Sur, explicaron a los presentes cómo ante situaciones difíciles que atraviesa el país encuentran las alternativas que permiten el avance del aprendizaje y el desarrollo de habilidad que tienen que ir logrando según el año de vida.

Destacaron de manera especial el apoyo de la FMC, mujeres creadoras, del consejo popular, de las familias, trabajadores por cuenta propia para lograr cada medio de enseñanza con las características y seguridad para su uso por los infantes, sin tener que interrumpir o restarle calidad al proceso educativo de los primeros años de vida.

Entre canciones, bailes, risas y juegos transcurrió el encuentro que devino demostración artística llena de inocencia y talento con la entrega además de los 26 trabajadores del círculo sede, 16 docentes y 10 no docentes, que sistematizan esos empeños.