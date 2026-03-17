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Venezuela dio el batacazo en el Clásico Mundial de Béisbol y firmó una gesta histórica. La vinotinto dejó en el camino a potencias como Japón en cuartos de final, superó a Italia en semifinales y culminó su camino perfecto venciendo a Estados Unidos en la gran final para conquistar, por primera vez, el título del torneo.

En una final cargada de intensidad, Venezuela pegó primero y supo sostener la ventaja ante el empuje de Estados Unidos en los momentos decisivos. Con carácter, orden y un pitcheo que respondió a la altura, el conjunto sudamericano se terminó imponiendo a las barras y las estrellas, sellando una consagración que lo mete de lleno en la élite del béisbol mundial.

Venezuela golpeó primero y marcó el ritmo de la final. La vinotinto se puso arriba en la tercera y volvió a hacer daño en la quinta entrada, dejando contra las cuerdas a Estados Unidos y silenciando a todo el estadio. Pero cuando el título parecía tener dueño, apareció la figura de Bryce Harper, que en la baja de la octava mandó la pelota por el jardín central para empatar el juego y encender el drama en la gran final.

Sin embargo, este equipo venezolano estaba destinado a la gloria. En la alta de la novena, Eugenio Suárez conectó el batazo clave y Javier Sanoja cruzó el plato para firmar el 3-2 definitivo. Un golpe letal, de esos que definen campeonatos. Así, Venezuela se consagró campeona del Clásico Mundial de Béisbol, mientras Estados Unidos suma su segundo subcampeonato consecutivo, tras haber caído también en la final del 2023.