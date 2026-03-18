🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Sociedad

Disminuye accidentalidad en Cienfuegos 

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Compartir en

La accidentalidad en la provincia de Cienfuegos manifiesta una disminución hasta fecha, comparadas las cifras de los tres indicadores fundamentales de colisiones, fallecidos y lesionados en la vía pública en igual etapa anterior.

La Mayor Martha Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos declaró a la Radio que hasta la última semana han ocurrido en el territorio sureño 17 accidentes, que provocaron dos muertes y lesiones a 22 personas.

Según afirmó, la mayoría de los accidentes fueron provocados por violaciones de la Ley 109 del Código de Seguridad Vial sobre la movilidad de vehículos , con el ser humano como máximo responsable.

Entre las causas fundamentales Durán Crespo, ubica la no atención adecuada y control al vehículo, distracción al volante, los animales sueltos o amarrados a la orilla de la vía y los excesos de velocidad y desperfectos técnicos, según las estadísticas mostradas.

La Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos, intensifica las acciones de enfrentamiento a las violaciones del Código de Seguridad Vial, estimula la prevención y actividades profilácticas para evitar los accidentes y alerta a toda la población para que ganen en percepción de riesgo, con un rol fundamental de la familia.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Desarrolla FMC de Cienfuegos programa de actividades con delegadas al XI Congreso 

Recorre-Vice-primer-ministro-cubano-empresas-de-zona-industrial-de-Cienfuegos

Recorre Vice primer ministro cubano empresas de zona industrial de Cienfuegos

Apoya tarea priorizada CUBIZA Cienfuegos 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *