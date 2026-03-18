Disminuye accidentalidad en Cienfuegos 

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La accidentalidad en la provincia de Cienfuegos manifiesta una disminución hasta fecha, comparadas las cifras de los tres indicadores fundamentales de colisiones, fallecidos y lesionados en la vía pública en igual etapa anterior.

La Mayor Martha Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos declaró a la Radio que hasta la última semana han ocurrido en el territorio sureño 17 accidentes, que provocaron dos muertes y lesiones a 22 personas.

Según afirmó, la mayoría de los accidentes fueron provocados por violaciones de la Ley 109 del Código de Seguridad Vial sobre la movilidad de vehículos , con el ser humano como máximo responsable.

Entre las causas fundamentales Durán Crespo, ubica la no atención adecuada y control al vehículo, distracción al volante, los animales sueltos o amarrados a la orilla de la vía y los excesos de velocidad y desperfectos técnicos, según las estadísticas mostradas.

La Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos, intensifica las acciones de enfrentamiento a las violaciones del Código de Seguridad Vial, estimula la prevención y actividades profilácticas para evitar los accidentes y alerta a toda la población para que ganen en percepción de riesgo, con un rol fundamental de la familia.