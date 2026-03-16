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Socializa Fiscalía Provincial sanciones relacionadas con tenencia ilícita de drogas

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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