Socializa Fiscalía Provincial sanciones relacionadas con tenencia ilícita de drogas

La Fiscalía Provincial, de Cienfuegos, socializa en redes sociales el marco legal para el enfrentamiento a las drogas, aplicado mediante el Artículo doscientos treinta y seis del Código Penal que recoge el marco sancionador por el delito de tenencia de drogas ilícitas.

El post de su sitio oficial en Facebook señala que poseer cocaína, heroína o cannabinoides sintéticos, sin autorización, constituye un delito sancionado con la privación de libertad, desde uno a tres años o multa . Asimismo , la Ley contempla que el tráfico, cultivo o almacenamiento de drogas puede acarrear sanciones de hasta treinta años de privación de libertad y «el decomiso de bienes adquiridos como resultado de estas actividades ilícitas».

El país mantiene tolerancia cero ante las drogas » y la Fiscalía y los tribunales cubanos actúan con rigor para proteger la estabilidad y seguridad de la nación», según reseña la reciente nota emitida en las redes sociales del Órgano de Justicia.