SNB 64: Cienfuegos hace el trabajo ante la Isla

Con algunas dudas desembarcaron los elefantes en tierra de los piratas. No contaban con su mejor bateador (el Grillo), tampoco sus dos principales abridores (Hermes y Raikol) y el más destacado cerrador (Kevin). A esto había que sumarle lo complicado que se vuelven los locales en su terreno y con el antecedente de vencer a Granma 3-2.

Pero Cienfuegos no creyó en nada de eso, continuó su paso ganador al llevarse la subserie 4-1 y siendo convincente ante los rivales ubicados en los últimos puestos de la tabla de posiciones.

Este domingo la estocada fue de 6 carreras por 3, choque que tuvo decisión en la parte baja del octavo cuando el muy inspirado Félix Rodríguez mandó a viajar la pelota con la casa llena.

El novato Pablo Enrique Ruiz Parapar fue el abridor, esta vez tampoco puedo caminar el choque, sólo 2.1 tercio de labor con una carrera permitida, tres indiscutibles y regaló par de boletos. A su rescate trajeron a José Carlos Sarria quién como relevista el pasado martes venció a los isleños.

Una vez más su trabajo fue excelente. En 6 entradas y dos tercios le anotaron 2 carreras una de ellas limpia, le pegaron 6 hits, ponchó a 5 y boleó a 3. Sarria, llegó a 3 éxitos con dos descalabros.

La ofensiva en la jornada no estuvo muy productiva, en varias ocasiones llenaron las bases y no pudieron anotar al punto de que 12 hombres quedaron en las almohadillas.

La excepciones fueron Raúl Pérez que en el tercero con doblete remolcó a uno y Félix Rodríguez con cinco para la goma, una en esa propia entrada y el ya mencionado jonrón con las bases llenas. El habanero bateó además de 5-2, ambos dobles y una anotada, y el sureño de 3-2 con una anotada.

Luego de los resultados del cierre de la oncena subserie del calendario Cienfuegos recuperó el quinto puesto con 30 victorias y 21 derrotas, y desde el próximo martes enfrentará en el 5 de septiembre al equipo de Villa Clara lugar 14.