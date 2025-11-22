SNB 64: Piratas frenan racha ganadora de los Elefantes

Compartir en

Luego de seis victorias de manera consecutiva y en un festival de batazos los elefantes cayeron por vez primera ante la Isla de la Juventud 16 carreras por 10, en el cuarto encuentro de la serie particular entre ambos conjuntos.

En esta ocasión el pitcheo no aguantó. El novato Alexander Vargas se presentó fuera de su habitual forma, tampoco respondieron Luis Alejandro Serpa y Luis Ángel Santana, este último castigado en 2.2 tercios al permitir cuatro anotaciones, tres de ellas en el fatídico séptimo inning donde los locales pisaron el home play en 7 oportunidades.

Al rescate del crucense llegó Irasel González quién duró muy poco en el montículo. Luego subió a la lomita Kiurle González para sofocar el fuego de la batería contraria en esa entrada, pero en la siguiente el tercer madero de la Isla José Luis Bring le conectó cuadrangular con un corredor en primera y aumentar la diferencia 15×10, a la postre suficientes para el éxito al quedarle sólo de entradas a los sureños. Los isleños aumentarían el marcador con otra más en el noveno.

En resumen, desde el box Vargas tiró 3.2 tercios con 6 permitidas, una de ellas sucia, Serpa solo boleó a un hombre que no pudo anotar, Irasel sacó un out con tres para la goma y a Kiurle le marcaron 3. Un total de 10 carreras permitidas en el último tercio del choque.

Hoy, la ofensiva sí respondió, es muy poco común anotar diez veces y pierda el choque. Félix Rodríguez continúa encendido con el madero, conectó de 6-4, una anotadas y tres empujadas, además de un cuadrangular, Raúl Pérez fue otro de los que sobresalió batear de 3-2, una anotada producto del vuelacercas por el jardín derecho y tres fletadas para la goma.

Este domingo cierra el cotejo particular ya en el bolsillo para los verdinegros 3-1, pero de gran importancia en sus aspiraciones el choque para mantener la ventaja que poseen en la tabla de posiciones y la permanencia entre los ocho primeros (hoy sextos).