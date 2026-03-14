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Hace 134 años unhombre tuvo la intencion de exponer en la prensa los ideales independentistas y se atrevió a soñar sin reloj de proporciones con la unidad del pueblo para lograr el triunfo de un partido que también pergeñó convencido de que a veces la guerra es necesaria.

Era un poeta y no se espera que el poeta emerja victorioso del combate. Murió. pero realmente murió? Quién lo dijo casi todo bien y practico la coherencia con rigor espartano no muere.

Cuba sabe que es un ser humano superior El periódico es la patria dijo y precisamente PATRIA fue un monumento a la belleza, a la conciencia revolucionaria a la luz del conocimiento. Opinó ese hombre que el periodista debe saber desde el microbio hasta la nube. El genio literario y la ética enhiesta de José Martí desafian hoy al periodismo cubano.

El periodista que nunca seré siempre será cubano, merced a padres espirituales como PEPE, el mismo que las juventudes artísticas resucitan por estos días en Cienfuegos.

Sentirnos cubanos es precisamente la victoria más rotunda de ese hombre, el cielo de la patria espera que no sea la única.