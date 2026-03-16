Creadores del Portal de la Radio opinan sobre el aporte de la plataforma digital

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El Portal de la Radio en Internet, cumplió el pasado sábado 20 años de presencia en la telaraña mundial. Muchos han sido los creadores e intelectuales que se han acercado para ofrecer su mirada particular y aprender un poco más del periodismo digital y del lenguaje multimedial.

Queremos dejar una huella de esta generación de testigos del Portal de la Radio durante estos últimos 20 años en la palabra lógica y objetiva de sus más preclaros colaboradores. Por su importancia, el Portal le abre su puerta al diálogo, y si tú tienes una opinión, te invitamos a acercarte y mostrar tus criterios, porque esta plataforma es de tod@s.

Tomás Alfonso Cadalzo Ruiz (director de programas y colaborador del Portal de la Radio)

Cumplir dos décadas como colaborador, y como uno de los fundadores del portal web de la Radio Cubana, sobrepasa el marco de la celebración. Semejante realidad es parte de una realización profesional, en la que la condición de radialista escaló una nueva dimensión. Ha sido la posibilidad de volcar facultades como redactor, uniéndolas a las posibilidades de los recursos hipermedia.

Con ello he podido ampliar horizontes, así como reafirmar y consolidar la identidad de comunicador. Ha sido ocasión para el conocimiento, aprendizaje e intercambio con otros profesionales de excelencia, lo cual significa una escuela de vida.

Estos veinte años representaron el desafío y el privilegio de fusionar la tradición sonora con la inmediatez de la web; aportar junto al contenido, una laboriosidad signada por el rigor y la creatividad fortalecedores del vínculo con la radioaudiencia, ahora también en su condición de internautas.

Cada artículo y proyecto desarrollado en este período es parte de un compromiso ético que le da más sentido a toda una trayectoria. Constituye la certeza de haber logrado, un día tras otro, una mejor versión profesional de mí mismo, haciéndolo al servicio de la tradición, el dinamismo y todo lo bueno que representa nuestra Radio.

Alfredo Zamora Mustelier (Coordinador y Director de Programación de la Radio Cubana)

Formar parte del equipo del Portal de la Radio Cubana desde 2010 ha significado para mí un compromiso profundo con la memoria y la identidad de nuestro pueblo en el espacio público digital. En lo personal, ha sido una experiencia enriquecedora que me ha permitido crecer junto a colegas que comparten la pasión por la radio y la comunicación social.

En lo institucional, el Portal se ha consolidado en estos 20 años como referente del quehacer radial en el país y reflejo vivo de su historia, su gente y de las principales coberturas y acontecimientos de la nación. Haber contribuido a ese camino me honra, porque confirma que la Radio, en su unidad como sistema, sigue siendo un puente de confianza y de historia compartida, desde San Antonio hasta Maisí y más allá de nuestras fronteras.

Reinaldo Cedeño Pineda (Escritor, periodista y colaborador del Portal de la Radio)

Un día, Salomé Campanioni habló conmigo para colaborar en el Portal de la Radio y ya va un lustro, y un poco más, que estoy allí con mi sección RADIACIONES, de la cual recientemente hemos publicado un libro, gracias a la editorial ENVIVO. Ha sido una oportunidad hermosa para justipreciar a los que hacen radio, sobre todo en la Cuba profunda; la posibilidad de asomar otros rostros y otras historias tal vez menos conocidas, pero igual de valiosas.

Hemos aprendido a adentrarnos en la radio municipal, en la ética radial, en la narración, en el deporte a través de la radio, en el reflejo de la realidad, en la radio contra las discriminaciones, en el inconmensurable aporte de la radio a la cultura y a la sociedad cubana, en la radio en tiempos de crisis y en su historia.

Hemos aprendido sobre la multimedialidad en la medida de lo posible. Ha sido un reto, en tiempos tan complejos, pero aquí estamos.

Dr Jesús Dueñas (colaborador del Portal de la Radio Cubana)

Lo que representa para mi la radio y colaborar con nuestro Portal solo es comparable con el suave susurro de las aguas cristalinas que corren por los ríos subterráneos del espíritu humano (frase inspirada en José Marti, «ese misterio que nos acompaña»)

Maria Salomé Campanioni González (periodista y Editora General del Portal de la Radio)

La radio cubana es el medio de comunicación en el que he laborado desde mi graduación como periodista, y ser fundadora y laborar aún en el Portal de la Radio, me ha enriquecido como profesional del sistema radial cubano, me ha convertido en aprendiz y en pedagoga del sistema web de la Radio Cubana.

Caminando junto a nuestro webmaster Alfredo Martínez, he aprendido y aprehendido con señales de humo hasta especializarme en edición digital, en el mundo del Podcast, en las investigaciones de nuestra impronta en las plataformas sociales, en el diseño de estrategias para defender, ante todo, la presencia e influencia de nuestros creadores radiofónicos de las 100 emisoras del país en la red de redes (internet)

Faltan palabras para describir los tantos años de pasión y entrega al Portal de la Radio en medio de ciclones, huracanes, tormentas tropicales, crisis pandémicas, crisis económicas (período especial), el enfrentamiento a la Covid-19. Un quehacer valioso con un lenguaje nuevo pero que nos ha permitido convencernos que con las nuevas tecnologías de la comunicación, la radio se adaptará, pero jamás morirá, como le pronosticaron muchos agoreros del mal. Y aquí, ahora, en tiempos muy difíciles seguimos prestigiando a la radio desde su más novedosa forma de hacer en las Plataformas Digitales. Abrazo sonoro y Enhorabuena!.