Autonomía municipal en Cuba ¿una quimera?

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Expertos y académicos analizaron la Autonomía municipal en Cuba durante el programa Cuadrando la Caja. Los invitamos a que lean la transcripción del espacio, a continuación.

Lic. Oscar Figueredo: Hola, muy buenas noches. Es un placer volverle a saludar Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Durante los últimos meses el tema de la autonomía municipal ha vuelto a estar en el centro del debate económico del país.

En la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el presidente cubano hablaba de las necesidades urgentes de cambios en la economía nacional y entre ellos mencionaba el redimensionamiento de la empresa estatal socialista, también el redimensionamiento del Estado y, por supuesto, el papel del municipio en esta nueva configuración. Para hablar sobre este tema, por supuesto, los invito a acompañarnos y a hacer juntos un cuadro diferente.

Y, por supuesto, esta noche me acompañan dos invitados que le saben muchísimo al tema y que repiten nuevamente en nuestro espacio.

Tengo el placer de saludar esta noche a la doctora Vivian Isabel Antúnez Saiz, quien es profesora titular del Centro de Estudios de Administración Pública de la Universidad de Alabama. Muy buenas noches.

Dra.C. Vivian Isabel Antúnez Saiz: Buenas noches, es un placer para mí estar de nuevo con ustedes.

Lic. Oscar Figueredo: Y también repite en nuestra emisión el profesor, también máster en Ciencia de Administración Pública, Valentín Sosa Núñez, presidente de la ANEC de Marianao, y que tengo el gusto, que muchas veces nos ayuda atrás de cámara, pero también me comparte aquí en nuestro programa.

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Muchas gracias por la oportunidad de estar en segunda ocasión en el programa. Creo que, por su importancia y relevancia, nos sentimos un placer de poder compartir con usted y con los televidentes.

Lic. Oscar Figueredo: Y ya conociendo entonces el tema y los invitados de esta noche, vamos a comenzar el debate en este día. El presidente hablaba, decíamos, en el Consejo de Ministros la necesidad de dinamizar, en la necesidad de hacer cambios urgentes en la economía. Y hablaba de esos tres elementos que decíamos, la empresa estatal socialista, también hablaba de redimensionar el Estado como estructura, pero se refería en muchísimas ocasiones al tema de la autonomía municipal.

En este contexto de transformaciones urgentes, ¿qué podríamos hablar entonces? ¿Por qué es relevante hablar de autonomía municipal hoy?

Dra.C. Vivian Isabel Antúnez Saiz: Bueno, la autonomía municipal es relevante, pues realmente en este contexto de transformaciones es importante que, a nivel de municipio —que es el corazón, donde se destraban realmente las fuerzas productivas—, es la sociedad local la que tiene, desde el punto de vista de la unidad político-administrativa, la toma de decisiones que debe ser con celeridad. Se deben resolver los problemas de diversas índoles y, realmente, esto no es una política aislada: forma parte de una transformación esencial que se tiene que llevar a cabo y sin formalismos.

De igual forma, desde el punto de vista de la estructuración y lo que el marco legal regulatorio refiere.

Lic. Oscar Figueredo: Me decía Valentín que una de las cosas que nos llama la atención es que este no es un elemento nuevo, sino que desde hace varios años estamos hablando del tema de la autonomía municipal, ¿es así?

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Realmente no es un elemento nuevo, tenemos que tener en cuenta que este proceso se inició por el sistema de empresa estatal. Recordemos que transitamos un período muy complejo en la economía del país: cuando se derrumbó el campo socialista, el país perdió su capacidad de importación y exportación, el Producto Interno Bruto decayó un 35% y, por tanto, la estrategia se encaminó a restablecer el sistema de empresa estatal.

Por tanto, la autonomía hoy en día ha propiciado un resultado muy favorable, por supuesto de impacto no solamente para los trabajadores, sino para el pueblo. Yo considero que, evaluando el tema asociado a la autonomía municipal, primero tiene que ser real, segundo tiene que ser sustentable y tercero tiene que contar con un desarrollo económico productivo en correspondencia con los objetivos y líneas estratégicas de cada territorio.

Lic. Oscar Figueredo: Por lo tanto no se puede hablar de transformación del modelo económico cubano sin tener en cuenta al municipio.

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Correcto, es muy importante un eslabón, primero porque está el pueblo, segundo porque es estratégico para el país y tercero porque está refrendado en el programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía como objetivo fundamental.

Lic. Oscar Figueredo: Entonces, cuando se habla de esta transformación, digamos, o de empoderar al municipio —que en otras ocasiones lo hemos visto aquí en Cuadrando la Caja—, hay dos elementos fundamentales. Y aunque no nos gusta hablar muchas veces de conceptos, yo creo que hay que deslindar estos temas.

Se trata solamente, digamos, de una descentralización de facultades, como muchas veces hablamos o lo hemos escuchado en la prensa, o también tiene que ver con transferencia de facultades y actividades que anteriormente estaban estructuradas de otra manera. ¿Vivian?

Dra.C. Vivian Isabel Antúnez Saiz: Bueno, desde la Constitución, como se establece desde el punto de vista de sociedad local, el principal propósito de todas estas transformaciones es la satisfacción de las necesidades locales y, por tanto, no se puede desvincular el concepto de autonomía municipal de la desconcentración y descentralización.

Es importante, y yo siempre en clases pongo el ejemplo de los niveles de atención de la salud pública cubana. Por ejemplo, el nivel de atención primario es un ejemplo de una descentralización y desconcentración a ese nivel de dirección, de la toma de decisiones desde el punto de vista y de todo el accionar.

A, ¿qué pasa? Que en tiempos, por ejemplo, de pandemia, se produce una centralización nuevamente de la toma de decisiones y, por supuesto, se van priorizando en ese proceso, desde el punto de vista de las asignaciones, a cada estrategia desde el punto de vista municipal.

Pero, sin lugar a dudas, la autonomía de los municipios tiene que ver, en primer lugar, con la elección y designación de sus autoridades y también con los instrumentos importantes que utilicen de forma efectiva, como, por ejemplo, un buen diseño de estrategias de desarrollo municipales.

También desde el punto de vista de los planes, presupuestos, una buena ejecución; pero no solo ejecución y control, porque si no estaríamos haciendo referencia, de igual forma, al modelo hipercentralizado, sino diseño, capacidad de captar, generar, diseñar estrategias.

Es de ahí cuando se ve una verdadera autonomía municipal a ese nivel.

Lic. Oscar Figueredo: ¿Valentín, coincides con ella en ese elemento?

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Coincido con ella, pero también es importante tener en cuenta la importancia que tiene que el municipio trabaje en ecosistema. Esta descentralización obliga a que no solamente haya competencia, sino que se transfiera la responsabilidad al Consejo de la Administración. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que desde 2021 se aprobaron los actores económicos y hay que trabajar en ecosistema, porque al final todos tributan de una forma armónica a ese desarrollo territorial y local donde, por supuesto, las conquistas del pueblo están por encima de toda esa necesidad.

Lic. Oscar Figueredo: Entonces, esta descentralización, digamos, es descentralizar o también transferir facultades a esos municipios para que puedan tomar, no solamente tomar decisiones, sino también empoderarlos económicamente.

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Es importante la adopción de facultades porque, lógicamente, hoy están ocurriendo algunos temas, ya que necesitamos que haya un nivel de calificación en los cuadros de la administración. Sabemos que este proceso se aceleró durante este período y nosotros, en esta etapa, necesitamos que esa transferencia sea objetiva, que sea óptima, que se cuente con una capacitación, que se estudie el marco regulatorio, porque hay que tomar decisiones oportunas que, al final, están dirigidas a la satisfacción del pueblo.

Por ejemplo, hoy tenemos las pequeñas y medianas empresas, y nosotros tenemos ejemplos que están aprobadas con mucha voluntad de poder aportar al desarrollo socioeconómico del territorio, con su aporte social, con su responsabilidad social. Y nosotros necesitamos una administración pública sólida, donde la gestión local esté encaminada a ese destino.

Lic. Oscar Figueredo: Uno de los elementos que también mencionaba el primer ministro en esta propia reunión del Consejo de Ministros, pero que también se había adelantado en el discurso que hacía el presidente durante el 50 aniversario de los órganos del Poder Popular, era el tema de eso que usted mencionaba: el empoderamiento de estas figuras y de cómo entonces, si tenían la capacidad real o no de asumir estos nuevos elementos. Porque decía que cada vez una mayor cantidad de procesos pasarán a través del municipio.

Entonces, como ustedes ya hablaban, el elemento fundamental aquí no es solo capacitarlos o darles mayor empoderamiento económico —que yo creo que eso es fundamental—, sino también tiene que ver con el empoderamiento en la toma de decisiones, que muchas veces, como decimos, nos quedamos mirando hacia arriba y esperando a ver qué es lo que viene.

Dra.C. Vivian Isabel Antúnez Saiz: Exacto. Comparándolo con un modelo hipercentralizado, bueno, el municipio esperaba para hacer efectiva una toma de decisiones orientaciones desde arriba. Ahora no.

Ahora, con la preparación técnica —porque sí se requiere, y estoy de acuerdo totalmente con Valentín en ese sentido—, en la preparación técnica, preparación financiera y también de liderazgo, de dirección, de cómo, por ejemplo, ahora con el tema de la inversión extranjera, de la aprobación, porque eso es un ejemplo de descentralización, la aprobación de los nuevos actores económicos a nivel municipal, eso es un ejemplo donde las personas, las autoridades desde el punto de vista municipal, tienen que estar bien preparadas para la toma de decisiones.

Ya les decía, el máximo propósito es la satisfacción de las necesidades locales, pero para ello también es muy importante que las autoridades estén claras de la caracterización de cada municipio, porque en ocasiones lo que sucede es que hay problemas, por ejemplo, de cubrimiento de plantillas: no están completamente las plantillas cubiertas, o viene una autoridad que es de otro municipio, de otra situación completamente distinta y tiene que dominar y entender las dinámicas, el entramado social, económico, de estructura económica que tienen los municipios.

Por tanto, existen varios factores que están incidiendo en ese fenómeno.

Lic. Oscar Figueredo: Me gusta ese tema que está hablando Vivian, y es que a veces todos los municipios no se parecen. Estamos hablando, digamos, de políticas macro o, digamos, de políticas que se quieren hacer en todo el país, y a veces no todos los municipios tienen la misma capacidad de respuesta, ni porque tienen los mismos recursos naturales, ni la misma capacidad económica, ni la misma preparación, o porque las características culturales o socio-históricas son diferentes. Coincido con ese punto.

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Totalmente coincido y esa es la esencia de la descentralización, porque es que todo no puede venir de una tubería y ese es un elemento para medir la capacidad de los cuadros, ese es un elemento para medir las expectativas del pueblo, ese es un elemento para poder medir, sinceramente, los objetivos que se traza la dirección del país están en correspondencia con las necesidades del pueblo. Hoy, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? No puede haber incertidumbre, tiene que haber comunicación, es importante el desarrollo material.

Hay municipios que no cuentan con la tecnología, estamos hablando de ciencia, de informatización, de innovación y yo creo que ese es un elemento importante, o sea, eso va aparejado al desarrollo y el tema es la comunicación. Hay elementos que son importantes en este tema, los actores económicos, los encadenamientos productivos, todos estos elementos que favorecen en la cadena de valor una oportunidad para la disminución de los precios, para mejorar la oportunidad y lo otro es que necesitamos que haya un poco más de transparencia en el proceso.

¿Por qué decimos esto? Porque además la comunicación es el elemento fundamental, el pueblo tiene que estar informado de qué es lo que está ocurriendo y hay que buscar los mecanismos, porque ese es un elemento, y el Presidente lo decía.

El Presidente caracterizó a 50 años cuál es el órgano que tenemos que tener en la actualidad y también caracterizó en el Comité Executivo del Consejo de Ministros por qué es necesaria la transformación, recordemos que este país transitó por momentos muy complejos, nos quedamos solos cuando se desapareció el campo socialista y creo que el factor decisivo fue importante, a pesar de las políticas genocidas de los Estados Unidos.

El factor decisivo es el interno y hoy tenemos condiciones porque hay infraestructura, hay voluntad, hay programas, estos elementos están vigentes en el Plan Nacional de Desarrollo Económico hasta 2030 en la visión, están presentes en las directrices del VIII Congreso del Partido, están presentes en el programa de gobierno para corregir situaciones que faltan, yo creo que hay que ponerle alma, corazón y vida y toda la voluntad que necesita el pueblo para poder suplantar las expectativas que están presentes en función de este beneficio.

Y otro elemento que hablábamos, hay que prestarle mucha atención a los proyectos de desarrollo local, eso es muy importante, por ejemplo el municipio de Guanabacoa tiene 33 proyectos de desarrollo local, proyectos asociados a alimentación, proyectos asociados a los temas que tienen que ver con la expectativa, con los temas económicos y sociales, hay que prestarle atención al desempeño de las pequeñas y medianas empresas, que yo creo que es una forma muy importante y que hay que socializarla, que tenemos que buscar la forma de que todos esos resultados sean medibles con un control que sea austero y transparente para poder lograr y medir las necesidades y las expectativas que tienen estos pueblos, yo creo que eso es importante, por tanto considero que es importante acelerar el proceso.

Por una parte el sistema empresarial, tenemos hoy elementos que son importantes que se hablaba, que es la estabilidad macroeconómica del país, eso es un elemento importante, hoy de centralizar competencias, hoy las políticas, hoy de lograr los financiamientos externos, la capacidad de exportar, hoy hablamos del sistema empresarial, pero hay empresas que siguen con capacidad importadora, algunas porque no tienen los recursos y la perdieron y otras porque tienen que buscar la alternativa para la mejora de sus trabajadores, y eso con la empresa estatal que es la más avanzada, por tanto, yo creo que es un elemento importante.

Lic. Oscar Figueredo: Entonces, ¿qué elementos faltan todavía para lograr esa verdadera autonomía económica, pero también de gestión de los municipios? ¿Qué está frenando este proceso? ¿Cuáles son las nuevas facultades que se les han dado a los actores económicos y también a las autoridades municipales? ¿Qué riesgo tiene este proceso de descentralización en las condiciones actuales? Acompáñenos en los próximos minutos y seguimos conversando.

Y como veíamos en el bloque, en la discusión anterior, uno de los elementos que ya salía a flote era que había factores que frenaban, digamos, que impedían que esta autonomía municipal saliera a relucir o que tuviera el protagonismo real que puede tener dentro del desarrollo económico y social de nuestro país, Vivian.

Y aunque se decía, hemos hablado mucho de la autonomía municipal, ¿por qué no hemos logrado esa añorada autonomía? ¿Es por un problema de modelo, es por un problema de las personas, es un problema de la estructura que tenemos hoy en la economía cubana?

Dra.C. Vivian Isabel Antúnez Saiz: Bueno, existen diferentes factores que están incidiendo en que todavía la autonomía municipal se perciba como un distanciamiento entre lo que los documentos programáticos están nombrando y exigen, y la ejecución real, la práctica real.

Uno de ellos tiene que ver con la cultura organizacional y el cambio de mentalidad. Porque, a pesar de que en las transformaciones no se exige ya ese modelo hipercentralista, todavía persisten sistemas de control que exigen mucho y que los municipios, también a este nivel de dirección, están esperando orientaciones. Entonces, ese panorama hay que cambiarlo, porque ya los municipios realmente, en todos esos ámbitos, pueden perfectamente diseñar, captar, generar iniciativas. Y precisamente lo que planteaba Valentín sobre los proyectos de desarrollo local realmente es un ejemplo que muestra que se puede hacer mucho.

Y como los proyectos de desarrollo local están muy ligados a la comunidad, a la satisfacción de necesidades de las comunidades, es aún mucho más importante en ese sentido.

Otro aspecto que está incidiendo es la estructura económica. ¿Qué pasa? Tenemos empresas locales, pero que todavía tienen una subordinación a empresas nacionales o provinciales, donde se toman decisiones que rebasan el alcance municipal.

Y, por tanto, ese es otro de los elementos que está incidiendo en este sentido. También, desde el punto de vista del marco legal regulatorio, todavía se percibe, a pesar de que tenemos estas grandes transformaciones, cierta rigidez en la aplicación. Por tanto, hay que soltar el sistema desde el punto de vista del control y también manejar, como se dice en la gestión y en la dirección estratégica, llevar a un autocontrol, porque estás descentralizando determinadas funciones importantes y, por tanto, tienen que existir mecanismos de autocontrol.

Ir al autocontrol en ese nivel de dirección es importante. Y algo que yo quisiera añadir es la alineación que tiene que existir, porque, a pesar de que estamos en un modelo donde queremos transformar y descentralizar, necesitamos también una alineación estratégica con las políticas nacionales y provinciales.

Por tanto, el municipio no puede estar desconectado y, por supuesto, esas políticas —ya sea de producción de alimentos, de producción industrial— tienen que estar de acuerdo con la vocación y atemperarse a las realidades de cada municipio. Eso es muy importante.

Lic. Oscar Figueredo: Valentín, en los propios discursos lo hemos escuchado, por ejemplo, que muchas veces un municipio está desprovisto de actores económicos que aporten realmente a su desarrollo. Yo creo que es uno de los mayores retos que tiene hoy ese cambio, no solamente de mentalidad, como decía Vivian, sino de estructuración real de lo que estamos haciendo hoy.

Porque a veces decimos: bueno, ¿qué empresas tiene un municipio? Un municipio, a veces, tiene una empresa de comercio, pero son elementos mínimos de lo que podrían tener, porque muchas veces esas propias empresas son de subordinación nacional.

Entonces, ¿cómo tú vas a tener una empresa de subordinación que no tributa realmente a los municipios? ¿Crees que eso es uno de los problemas? ¿Qué otros elementos se identifican y cómo cambiarlos?

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Bueno, ese es uno de los problemas, y hay otros elementos. Por ejemplo, ya el primer ministro informó que en el primer semestre de este año hay que crear… tendremos facultad los municipios de aprobar los actores económicos, y en eso hay lentitud.

Hoy las direcciones territoriales tienen que trabajar en función de completar el Departamento de Actores Económicos, y ya estamos en el tercer mes del año. Yo creo que, como bien plantea Vivian, no pueden estar las normas jurídicas por un lugar y la actuación de los hombres por otro, porque esa es la traba mayor que puede obstaculizar cualquier proceso de descentralización. Porque está el marco regulatorio, están las normas jurídicas y, ¿dónde está la voluntad del hombre?

Hay que ver, además, que no puede ser cualquier persona, porque tenemos que buscar competencias laborales, tenemos que buscar personas comprometidas, desde el punto de vista político, comprometidas con la labor y con la responsabilidad que tienen que realizar.

Hoy, por ejemplo, no tengo la información, pero hay municipios que todavía no tienen completada esta plantilla. Y lo otro es que tiene que haber intercambios, socializar las ideas y la responsabilidad de los consejos de la administración municipal, que tienen que estar preparados para tomar estas decisiones.

Porque fíjense que en este proceso de descentralización se están tomando decisiones para que —vuelvo a reiterar— los municipios funcionen en ecosistemas. Y hoy hay que atender a cada una de las medidas que fueron aprobadas en un marco regulatorio en 2021 y en 2024.

Otro elemento que quiero plantear es que hay que prepararse. Hoy tenemos cuadros que no dominan esas normas jurídicas. ¿Cómo usted va a tomar decisiones sin dominar las normas?

Lic. Oscar Figueredo: Y que muchas veces, por ejemplo, hasta los propios intendentes, otras figuras relevantes, todavía lastimosamente no tienen la máxima preparación a la hora de la toma de decisiones, por eso a veces falta de visión o integralidad de los procesos que estamos hablando.

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Y es importante eso que usted está diciendo, pero también hay que ocuparse de esos temas.

Hoy tenemos aquí organizaciones: tenemos la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, tenemos la academia, la universidad, el Centro de Técnicas de Dirección, tenemos la CUJAE, tenemos instituciones, el Centro de Estudios de Economía Cubana; a lo largo de todo el país tenemos instituciones.

¿Qué falta? Yo creo que eso es importante, porque no podemos darnos el gusto de improvisar. Además, el pueblo hoy necesita palpar esa voluntad, y estoy convencido de que hay convicción, pero creo que ya es el momento. Incluso el primer ministro lo decía en junio: ¿vamos a esperar a junio? Hay que trabajar y hay que estudiar, hay que estudiarse el marco regulatorio, que todo está claro.

Y yo reitero el papel de los consejos de administración: hay que trabajar fuerte, porque la administración municipal en cada territorio tiene que responder por el funcionamiento armónico de todos los actores económicos.

Lic. Oscar Figueredo: Es uno de los elementos que vamos a ver después, ese tema de los consejos de administración municipal y Vivian, conversando sobre eso mismo. Sabemos que viene, que está en camino una ley de empresa, que tiene que ver, que yo creo que también eso va a ayudar un poco a organizar mejor esa estructura, que muchas veces también impide de que el municipio también tenga recursos económicos, porque si usted puede tener la toma de decisiones, pero sin embargo, si no tiene como movilizar esos recursos a favor de la economía de ese municipio, no hacemos nada, ¿es así?

Dra.C. Vivian Isabel Antúnez Saiz: Exactamente, realmente el municipio refleja un tejido articulado de organizaciones, ya sea estatales, micro, pequeñas, medianas empresas, proyectos de desarrollo local, un entramado de actores económicos, por tanto es muy importante esta articulación que decía Valentín, y de hecho, en los encadenamientos productivos se rebasan los límites político-administrativos, por eso es que uno de los principios más importantes que está por constitución es la colaboración.

La solidaridad, que tiene que existir entre todos los actores y en los niveles municipales, desde el punto de vista de la dirección, y la alineación es importante con las políticas nacionales, porque ya lo decíamos, y la preparación técnica, porque es muy importante, preparación en el ámbito, por ejemplo, financiero.

Pero por ejemplo en el ámbito de la administración pública, existen centros de administración pública, centros de estudio, diplomados, o sea, por falta de cartera de productos, servicios y asesorías en materia de formación y capacitación, no es por falta de esas acciones de formación, sino realmente también el cubrimiento de plantillas incide, y también el intercambio que se produce hacia otros sectores.

Lic. Oscar Figueredo: Hay un tema que cuando uno ve las normas que han salido a partir de estos temas, uno se percata de la cantidad de facultades que le están bajando a los municipios.

Se está hablando por ejemplo de la descentralización de la aprobación de los actores de economía no estatales, como ustedes ya mencionaban, se está hablando también del tema de la inversión extranjera, que no es nuevo, el hecho de insertar en la cartera de oportunidades el tema de la inversión extranjera en los territorios, yo creo que se está hablando en las últimas ferias de La Habana y en otros espacios se ha comentado.

De hecho ahora también se incorpora por ejemplo el tema de los esquemas cerrados de financiamiento, que debo decir que a mí me sorprendió muchísimo porque es un tema que habitualmente lo hablábamos en el sistema empresarial, en las OSDE, y sin embargo ahora también se está hablando desde que el municipio tengan estos esquemas y puedan manejar también, digamos, no solamente sus divisas, sino también esos ingresos.

¿Qué significan estos cambios, estas oportunidades, estas nuevas facultades que se le están dando digamos a los municipios para poder hacerlo, Valentín?

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: No, esto tiene una significación importante, que sea real la autonomía, cuando yo expresaba que será real, es por eso mismo, porque si esas bondades están en el sistema empresarial quieren estar más cerca del pueblo, yo creo que es muy importante, por eso yo considero que será real la autonomía en la medida que se le otorguen facultades de los gobiernos y los gobiernos sean capaces de asumir eso con una responsabilidad a partir de trabajar en sistemas, a partir de trabajar, como bien planteaba Vivian, con toda la academia, y yo creo que es correcta la decisión, porque no hay tiempo, no se puede esperar, porque detrás de todos estos elementos están los resultados que estamos esperando a partir de las decisiones del Estado, que son muy oportunas en momentos muy complejos que tiene el país, que sabemos lo que estamos ocurriendo para lograr que la economía interna salga adelante con, ¿qué?, con el esfuerzo decisivo, los territorios, entonces antes no teníamos y ahora lo estamos dando, ¿qué va a pasar?, tenemos que asumirla, y yo creo que estos elementos permiten una apertura muy interesante, porque tanto la inversión extranjera como la Ley SSAN, como estos elementos que tienen que ver con el pueblo, hoy el Estado está defendiendo que es una de las conquistas mayores en un tiempo corto, que requiere de un nivel de compromiso, que requiere de un nivel de exigencia, que requiere de un nivel de preparación y que requiere de un nivel de comunicación e información con el pueblo para que el pueblo pueda ser partícipe de estas oportunidades.

Lic. Oscar Figueredo: El MINCEX lo ha reiterado, por ejemplo, y también el Ministerio de Economía y Planificación en este tema de la cartera de oportunidades, también se ha hablado, por ejemplo, del tema, como decíamos anteriormente, de los esquemas cerrados de financiamiento, ¿por qué eso no despega a tu juicio? ¿Acaso el municipio no necesita inversión extranjera directa o indirecta en su municipio? ¿Acaso el municipio no necesita esquemas cerrados de financiamiento para tener una, digamos, una sensación financiera mucho mejor?

Dra.C. Vivian Isabel Antúnez Saiz: Precisamente tiene que ver con la, de las primeras preguntas que respondíamos, tiene que ver también con un tema de cultura, porque ahora te están dando las riendas del proceso, pero todavía se tiene la tendencia a estar pidiendo orientaciones o en el seguimiento paso a paso a estar brindando información y realmente las oportunidades hay que aprovecharlas con celeridad, con mucha mayor celeridad.

Ahora te están dando una apertura, te están dando toda la responsabilidad realmente alineado, no es que se pierda el sistema de control que se exige desde el punto de vista de los niveles centrales, sino que ahora tienes la oportunidad de tú generar, diseñar, transformar tus realidades. Por tanto, creo que un aspecto es la cultura, que como estábamos desde hace muchos años viviendo bajo un modelo excepcionalmente centralizado, pues ahora existe un poco de inercia y eso no es, no estamos alejados de otros fenómenos del mundo.

Existe el CLAD, que es el Centro Latinoamericano para la Administración para el Desarrollo, que tiene esto muy estudiado y desde el año 1998 están haciendo transformaciones para la gestión pública y realmente todos estos documentos valiosos que tenemos, documentos programáticos, realmente centran, el centro de atención es el ciudadano, la satisfacción de sus necesidades y por tanto la administración pública y los mayores avances tienen que ir en ese sentido.

Lic. Oscar Figueredo: Es como que los municipios todavía no se han creído que tienen estas potestades, lo que muchas veces nos pasa.

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Es un tema complejo, y yo creo que es complejo primero porque hoy el sistema empresa total todavía tiene lagunas.

Yo creo que hoy tenemos empresas que tienen que entender que tienen que exportar y que tienen que entender que esa es la oportunidad de adquirir las divisas para comprar los combustibles, para mejorar los trabajadores y hoy tenemos empresas que no solamente tienen capacidad, no tienen mentalidad de exportar porque no quieran, es que hay que proponérselo. Hoy por ejemplo el Ministerio de Industria, el Ministerio de Industria desarrolló a lo largo de todo el país una cultura importante, los cuadros de dirección trabajando por proyectos de autogestión para producir y exportar. Esa es la política del país.

Yo creo que esto debe ser un proceso gradual en el caso de los territorios. Si esto nos pasa en las empresas, ¿qué pasa con los municipios? Hoy estamos hablando de crear figuras que no están creadas. Creo que es una oportunidad, ya el diseño y la posibilidad que está dando el Estado es una oportunidad.

Por eso no se puede improvisar, tiene que haber control, tiene que haber control no por el control, tiene que haber resultados, tiene que haber intercambio, hay que capacitarse, hay que involucrar a actores que son importantes, que están en los territorios, que han pasado al anonimato, hay que buscar todas las fuerzas que tenemos para lograr ese objetivo.

Yo creo que ese es un paso importante y digo que es complejo porque hoy en el sistema empresarial estatal todavía no lo hemos logrado. Yo creo que eso es un elemento que tenemos que no solamente sembrar cultura, tenemos que agilizarlo tal y como lo plantea la dirección del país.

Lic. Oscar Figueredo: Entonces, con estos elementos, ¿cómo seguir avanzando en esta autonomía municipal? ¿Cómo integrar, por ejemplo, la ley de seguridad alimentaria que estábamos hablando aquí en el programa anteriormente? ¿Cuáles pueden ser los límites y los riesgos que tiene esta autonomía, digamos, en el desempeño de la economía cubana? Durante, sigamos en el debate, vamos a escuchar al Gurú de Jatibonico con su opinión y enseguida regresamos.

Gurú de Jatibonico

Cada lugar es un mundo,

un espacio diferente,

en geografía, en la gente,

en lo visible o profundo.

Por tanto, afirmo rotundo,

que si cada día a día

es diferente porfía

en el final y al principio

también debe el municipio

disfrutar de autonomía.

Lic. Oscar Figueredo: Bueno, después de escuchar al Gurú de Jatibonico con su opinión, que siempre, como decimos, siempre generalmente es el cuarto panelista, hoy en este caso es el tercer panelista del programa y se me quedaba una pregunta suelta del anterior bloque.

¿Qué riesgos puede tener, digamos, esta autonomía municipal? Porque estamos hablando de darle más oportunidades, darle más facultades, darle, digamos, que tomen las riendas, pero a veces las personas dicen, bueno, ¿seremos capaces, digamos, de tener tanta autonomía en los municipios? ¿Vamos a cambiar tanto el modelo? ¿Es correcto eso?

Dra.C. Vivian Isabel Antúnez Saiz: Sí, cierto. Uno de los riesgos que veo es una frustración, porque frustración de no cumplir lo que realmente te han dado las riendas para tú diseñar, emprender, es decir, porque también se ve en el emprendimiento, en esa capacidad que tú tengas de liderar proyectos, de captar inversión para tu territorio, de tomar decisiones con celeridad, de acuerdo a las necesidades que se tengan a lo local.

Entonces, yo pienso que la mirada tiene que ser, como dice Valentín, muy intensiva, con mucha celeridad, porque tenemos muchas necesidades insatisfechas, en un entorno muy complejo desde el punto de vista geopolítico Cuba, desde el punto de vista internacional, pero por eso te decía, no estamos tan poco alejados de otras realidades, de otros países que han también, desde su marco legal regulatorio, han transitado a modelos con este enfoque de descentralización a sus niveles más de base, a sus corazones de base.

Lic. Oscar Figueredo: Sí, Valentín.

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Y hay otro riesgo que yo quiero adicionar, y es el riesgo control. Yo creo que es muy importante el riesgo control.

La autonomía tiene que ir aparejada a un sistema de control, que permita hoy, por ejemplo, tener contabilidad en los municipios, que haya transparencia en el control de los presupuestos, que haya transparencia en el aporte de la contribución, del 1% de la contribución, que haya una integración entre todos los actores, la ONAT, que hay municipios que no pueden captar información porque no tienen ancho de banda, y eso es un riesgo, porque si usted no capta información, hay evasión fiscal, y son elementos que, por eso decía anteriormente que tenemos que revisar integralmente todos los factores objetivos y subjetivos que pueden constituir un riesgo, que afecten ese proceso que usted pregunta.

Por tanto, hay que trabajar fuerte, hay que trabajar con esa integración, porque al final ese riesgo que puede propiciar, insatisfacción, y eso es lo que no queremos, creo que tenemos que trabajar y voluntad, y es muy importante que los jefes máximos a cada nivel interioricen esa necesidad.

Lic. Oscar Figueredo: Y un elemento yo creo que positivo a diferencia de otros documentos que se han elaborado en el país, en este caso el programa de gobierno es que existen indicadores y que pueden derivar en un mejor control, como decía Valentín.

Dra.C. Vivian Isabel Antúnez Saiz: Sí, exacto, lo medible, es decir, lo que tú desde el proceso de planificación no te trazas en medírtelo, pues por supuestamente no lo vas a poder controlar al final. Y yo pienso que eso es una de las cosas importantes y realmente la toma de decisiones parte también de tener la conciencia de que tienes al ciudadano en el centro, pero también asociado al tema autonomía, está muy íntimamente relacionado al tema participación ciudadana.

Porque en algunos municipios, y conozco situaciones, existen muy buenos trabajos, se trazan espacios importantes para que participe la ciudadanía y no existen altos indicadores de participación de la ciudadanía. Por tanto, es parte y parte. Porque estamos hablando aquí de que es verdad que hay que cubrir plantillas, es verdad que hay que trabajar en la preparación técnica, en temas financieros, desde el punto de vista de las técnicas de dirección a ese nivel, pero también el tema participación ciudadana es importante porque es el ciudadano comprometido con su quehacer y las autoridades locales igual, las autoridades a nivel municipal, luchando por la satisfacción de esas necesidades del ciudadano.

Lic. Oscar Figueredo: Y mis dos invitados han coincidido en la noche de hoy, por ejemplo, en que un elemento fundamental es la cantidad, a veces, de problemas acumulados que tiene un municipio. Dígase, por ejemplo, el tema del transporte, el tema de la basura, y hay uno que es transversal a todos, que es el tema alimentario. Y tiene coordinación con eso que ha hablado Valentín, que es la Ley SSAN, y que muchas veces se habla de que el desarrollo, la producción de alimentos tiene que pasar, sobre todo, o tiene que tener un mayor peso en los municipios.

¿Tendrán los municipios realmente esa capacidad para la producción de alimentos? No digamos que todos de la misma manera, porque, por ejemplo, la Habana no la puedes comparar con el resto de otras provincias u otras provincias incluso por sus características geográficas no son idénticas, pero ¿realmente será el municipio capaz de hacerlo, de tener un balance alimentario, de producir sus propios alimentos, Valentín?

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Bueno, realmente todos los municipios no son iguales. La capacidad existe, y la voluntad. Porque yo creo que es muy importante, y yo hablaba de los proyectos de desarrollo local, es una alternativa.

Y los otros encadenamientos productivos, los otros hay que socializar las mejores prácticas con aquellos productores que hoy están aportando a la sociedad. Y yo creo que es uno de los elementos que va a permitir hoy que haya mayor flexibilidad en los precios. Porque, por ejemplo, cuando usted hace una feria, hay una oportunidad, el productor que le pone un precio a su producto propicia que las personas se sientan cómodos.

Y, por tanto, yo creo que ese es uno de los elementos más importantes de la descentralización. Tienen que haber encadenamientos productivos, tienen que existir proyectos de desarrollo local asociados a la actividad económica productiva y alimenticia. Es muy importante socializar los temas asociados a la agricultura.

Nosotros, el año pasado, y es muy importante, y lo voy a aprovechar para decirlo, fue la 17ª Comprobación Nacional del Control Interno y se auditó el sistema de la agricultura de todas las delegaciones territoriales. Y por eso, cuando hablaba de control, es muy importante que los órganos que están designados para eso cumplan con su misión. Esas delegaciones tienen que buscar un posicionamiento a partir de sus estrategias para ser el elemento activo dentro de esta iniciativa.

Por eso, yo explico que el municipio y el ecosistema tienen que trabajar, porque la delegación de la agricultura tiene una fortaleza importante. Y yo creo que sí, es una necesidad y es una oportunidad que esté en las expectativas del pueblo y hay voluntad. Lo que pasa es que hay que ponerle alma, corazón y vida.

Y lo otro que le quiero plantear es que hay..

Lic. Oscar Figueredo: Y recursos también.

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Y recursos. Y lo otro que quiero plantear es que hay que aprovechar la capacidad joven.

Hay muchos jóvenes que se han graduado en ingenieros agrónomos y que quieren su profesión. Tenemos que sumar a todas las fuerzas y también a los jubilados que tienen experiencia en estos temas. Y por eso yo planteo que la administración municipal juega un papel importante.

Llamo la atención, son importantes las reuniones, fíjese. Pero tenemos que ser capaces de reunirnos para lo que se necesita. A veces hay mucha improductividad y eso no puede ser.

Son de las trabas. Hay que ocuparse del tema que se necesita en función de ese resultado. Y yo creo que son de los elementos que van a ayudar a la mejora de lo que planteaba Vivian. Que no podemos esperar. Yo creo que la dirección del país está clara.

Y el programa de gobierno tiene indicadores, pero tiene metas. Y esas metas hay que cumplir en los plazos que cada territorio, con este proceso de autonomía, sea capaz de proponerse. No se puede seguir esperando porque todo lo que viene en la tubería va a resolver el problema.

Y para eso hace falta información a la población. El pueblo desinformado es un riesgo en el enfoque participativo.

Lic. Oscar Figueredo: A Valentín le gusta poner esto caliente.

Él habla de las reuniones en productiva y eso me recuerda, por ejemplo, y eso que estamos hablando del tema alimentario, es que los municipios tienen que hacer su propio balance de alimentos. Y los municipios tienen que hacer, además, lograr que los precios, tengo entendido por los otros programas que hemos hecho incluso con el Ministerio de Agricultura, que esos precios sean consensuados con las bases productivas en los municipios.

¿Cuánto puede aportar entonces esta gestión municipal, digamos, para el real cumplimiento de la ley alimentaria, nutricional y de seguridad alimentaria? Que muchas veces la seguimos viendo lejana. Seguimos diciendo, no, eso no se va a poder cumplir.

Dra.C. Vivian Isabel Antúnez Saiz: Es que también hay que integrar instrumentos de dirección. Porque los municipios tienen las estrategias de desarrollo municipales.

Y si ves desconectado lo que por ley te está tocando, lo ves desconectado de tu principal instrumento, un ejemplo, la estrategia de desarrollo municipal, existen más instrumentos desde el punto de vista, tienes que darle una mirada integrada. Y que realmente esas estrategias de desarrollo municipal se parezcan a los municipios en cuestión.

Porque existen a veces que uno tiene interacción con determinado municipio y a veces ponen desde el punto de vista actividades o determinada vocación, que no es la vocación productiva histórica de ese municipio.

Entonces realmente eso es muy importante tenerlo. Recientemente tuvimos la oportunidad un grupo de profesores de participar en un entrenamiento en la Universidad de La Habana a los intendentes y sus equipos. Y precisamente el primer módulo que se les impartió fue la caracterización del municipio.

Porque eso es muy importante y la caracterización desde varias aristas. Desde hasta lo demográfico que es sumamente importante. Porque también él decía la fuerza de trabajo joven, integrar a los jóvenes precisamente por ejemplo en la producción agroalimentaria. Y eso es sumamente vital, la caracterización de los territorios.

Lic. Oscar Figueredo: Ambos me han hablado por ejemplo del tema del control, de la auditoría, de la rendición de cuentas. Y yo creo que es una de las grandes oportunidades que tiene este tema de la descentralización y de fortalecer al municipio es que es el elemento más cercano que tiene la población.

Esa rendición de cuentas, acercar a la gente a lo que está sucediendo en su territorio. Y pedir también por supuesto información a los decisores que lo tienen en el municipio, a su delegado a nivel de cuadra, a su representante a nivel municipal.

Yo creo que eso es un elemento. ¿Cómo revolucionar eso? Porque yo creo que si no revolucionamos eso, si no cambiamos esa manera en que hoy están funcionando las cosas, no va a haber autonomía real en los municipios.

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Hay que revisar el tema. Aquí todo está normado. Está la ley 149 de la Contraloría General, que establece la rendición de cuentas de los cuadros responsables de los trabajadores. Y eso es un elemento importante.

Si usted no rinde cuenta de su gestión como cuadro a cualquier nivel, usted no puede dar esa oportunidad a que se de esa respuesta. Nosotros tenemos experiencia, y quería aprovechar de estos temas.

Por ejemplo, en Marianao, en la academia, hoy tenemos los compañeros de la CUJAE que están trabajando en un acompañamiento estratégico con el municipio Playa en estos temas, en el municipio San Miguel del Padrón, incluyendo los compañeros que trabajan en la parte de ciencia sociales y marxismo, en el acompañamiento de esa estrategia en los territorios.

Tenemos que aprovechar esas oportunidades. Entonces, a mí me parece que este es un tema que requiere de un seguimiento y un análisis de las organizaciones políticas y demás en cada territorio. Eso no puede quedar solamente en la administración.

Todos tenemos que jugar, no es que me guste poner caliente, es que todos tenemos que jugar el papel que nos corresponde a la sociedad para lograr los objetivos que se esperan para estos programas que están dirigidos a las conquistas del pueblo.

Yo creo que es un elemento importante, yo coincido con lo que dice Vivian, pero hay que acelerar el proceso, y por eso es el llamado, porque el factor decisivo es muy importante cuando hay transparencia, cuando hay respeto a la legalidad, cuando hay oportunidad para poder intercambiar estos temas, cuando hay una buena comunicación, cuando realmente estos elementos se socializan en cada territorio a partir de sus especificidades, y cuando se hacen elementos, las rendiciones de cuentas juegan un papel importante en este proceso.

Lic. Oscar Figueredo: Vivian, y que tiene que ver con esos elementos, de que las personas realmente se crean este elemento, o sea, que hay que pedir información y que estos son los elementos reales para poder lograrlo.

Y no me quiero despedir sin hacer una pregunta. Cuando se habla de autonomía municipal, estamos hablando de que lo estamos haciendo ahora porque, como decía Valentín, no hay más tiempo, porque estamos en una coyuntura difícil o porque realmente es la apuesta por mejorar el ecosistema global de la economía cubana. Tienen un minuto y medio cada uno.

Dra.C. Vivian Isabel Antúnez Saiz: Es la apuesta realmente, y realmente se tiene la voluntad política. Ya le decía, desde todos los documentos programáticos, existe este nivel, y más, por supuesto, en nuestra Carta Magna, la Constitución de la República. Y antes que cerremos, no se me puede olvidar la figura del delegado.

El delegado es una persona sumamente importante desde el punto de vista de toda esta estructura, porque es el que está en contacto directo con el pueblo. En el latir de sus necesidades, de sus expectativas. Y también ejerce control, fiscalización, sobre los órganos realmente desde el punto de vista de la administración municipal.

Por tanto, la figura del delegado aquí es clave. Y conozco muy buenas prácticas, Plaza de la Revolución, en determinadas circunscripciones, donde realmente, igual que en Habana Vieja como municipio realmente, es muy importante la figura del delegado.

En toda esta toma de decisiones y en el involucramiento, en eso que tú decías, en el fusionar realmente, y que no participen, por ejemplo, en un proceso de rendición de cuentas, meramente por participar y escuchar un informe a rendir. No, que realmente sea una participación efectiva, con compromiso.

Lic. Oscar Figueredo: Entonces, le paso la batuta final a Valentín. ¿Es coyuntural lo que estamos hablando?

¿Le estamos dando autonomía municipal ahora porque la economía está en condiciones muy complejas, o porque crees que tiene que ver con este proceso de transformación que hemos hablado en los últimos años para la economía del país?

M.Sc. Valentín Sosa Núñez: Es parte del proceso de transformación socioeconómica, y es muy importante porque tenemos el optimismo de que todo va a ser, a partir de la capacidad, que seamos capaces de participar, todo lo que tenemos que ver con este tema.

Es importante lo que decía Vivian, el compañero presidente lo decía, en el discurso del 50 aniversario. Necesitamos delegados que no sean tramitadores, sino que sean líderes de la comunidad.

Y eso es muy importante porque yo creo que el llamado está claro, y quiero cerrar diciendo que hoy me siento, nos sentimos muy satisfechos de todas estas decisiones que yo creo que le hacen honor al centenario del comandante en jefe, porque el concepto de revolución dejó estas pautas, cambiar todo lo que debe ser cambiado en el sentido del momento histórico tan complejo que ha vivido esta revolución. Yo creo que la voluntad está y está entre todos.

Lic. Oscar Figueredo: Así mismo, muchísimas gracias a mis dos invitados a la noche de hoy por compartir a usted, por acompañarlos en la noche hablando de un tema que es crucial, meridiano, para los tiempos en que estamos viviendo en el país, que es el tema de la autonomía municipal. Porque todo, como siempre se ha dicho, pasa o tiene que pasar por el municipio para que se logre ese desarrollo económico que tanto ansiamos.

Como siempre les digo, acompáñenos cada domingo a las siete de la noche a través del Canal Caribe y también en los otros momentos de retransmisión para hacer juntos un cuadro diferente.

Transcripción: Ana Elena Hidalgo Reyes, Lianet Caridad Preval Avilés, Yusleydis Seuret Gómez/ IDEAS Multimedios