🎧 Con palabra propia: Medidas en Cuba para enfrentar limitaciones con combustibles

Precios de combustible y electricidad aumentarán en Cuba
Acerca de las medidas dadas a conocer por el Gobierno cubano para enfrentar limitaciones con la entrada de combustibles al país y la solidaridad de México en esta contingencia, comentan los panelistas de Con palabra propia en la emisión del 7 de febrero.

