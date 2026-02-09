🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Economía

Suspenden en Cienfuegos transporte ferroviario de pasajeros hasta nuevo aviso

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Entrevista al Director adjunto de Ferrocarriles en Cienfuegos
Compartir en

La transportación ferroviaria de pasajeros quedó suspendida en la provincia de Cienfuegos, como parte del plan de contingencia implementado por la aguda situación que deriva de la guerra económica de Estados Unidos contra la nación.

Yulexis Moreno Manzur, director general de Ferrocariles Cienfuegos, especificó que según la disponibilidad de combustible también reajustan las transportaciones de cargas relacionadas con importaciones y exportaciones, sobre todo el trasiego desde la zona portuaria hasta lugares de destino.

Moreno Manzur especificó que Cienfuegos cuenta con sus equipos ferroviarios listos para recomenzar el servicio en el momento indicado por las autoridades y en el caso de la transportación de pasajeros ofrecerán previo aviso.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Amaury Rodríguez Depestre, “la mejor zafra es la que está por comenzar”

“La zafra que está por comenzar”: guía de un candidato a diputado (+Fotos)

RadioCubana100: Perlavisión dialoga con realizadores de Radio Ciudad del Mar

📹 RadioCubana100: Perlavisión dialoga con realizadores de Radio Ciudad del Mar

Mejora calidad de vida en montañas de Cienfuegos

Evalúan funcionamiento de los servicios a la población en Plan Turquino cienfueguero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *