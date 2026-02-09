Suspenden en Cienfuegos transporte ferroviario de pasajeros hasta nuevo aviso

Compartir en

La transportación ferroviaria de pasajeros quedó suspendida en la provincia de Cienfuegos, como parte del plan de contingencia implementado por la aguda situación que deriva de la guerra económica de Estados Unidos contra la nación.

Yulexis Moreno Manzur, director general de Ferrocariles Cienfuegos, especificó que según la disponibilidad de combustible también reajustan las transportaciones de cargas relacionadas con importaciones y exportaciones, sobre todo el trasiego desde la zona portuaria hasta lugares de destino.

Moreno Manzur especificó que Cienfuegos cuenta con sus equipos ferroviarios listos para recomenzar el servicio en el momento indicado por las autoridades y en el caso de la transportación de pasajeros ofrecerán previo aviso.