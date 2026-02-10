En tiempos de contingencia, inversiones en energía solar aseguran servicios esenciales en Cienfuegos

Compartir en

Las inversiones en la provincia de Cienfuegos destinadas a un mayor empleo de la energía solar en la generación de electricidad, respaldan hoy las acciones en el territorio para afrontar la actual situación energética en el país.

Con una capacidad instalada de aproximadamente 80 MW, entre ellos tres parques solares a gran escala y seis más pequeños, el centro sur de Cuba avanza por estos días en la culminación de un enclave de este tipo en la comunidad de Pepe Rivas, que aportará 21.8 MW.

Rance Felipe Sosa, director de la empresa eléctrica Cienfuegos, explica que se mantienen las inversiones en cuanto a la penetración en el Sistema Electroenergético Nacional de las fuentes renovables de energía en la provincia, laboran para sincronizar los siete inversores de «Pepe Rivas» y «el parque de 5 MW con dos de acumulación que se va a construir en la zona de Juraguá».

«También se deben montar cien sistemas de dos Kv a clientes residenciales y también a un grupo de empresas y organismos asociados a servicios básicos a la población».

Como resultado del montaje de paneles solares, las 62 estaciones de bombeo de agua que en Cienfuegos cuentan con esa inversión mantendrán sus servicios a pesar de las medidas que se aplican en la isla.

Igual ocurre con unidades del Banco Popular de Ahorro, que no se verán limitadas en sus horarios porque cuentan con respaldo de energía fotovoltaica, asegura Reinier Débora, subdirector provincial de esta rebancaria.

«En el caso del municipio de Cruces, que cuenta con un sistema de paneles solares de 10.6 kv, se mantiene prestando servicio en su horario habitual de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El Banco Popular de Ahorro y el sistema bancario, en sentido general, prevé incrementar los niveles de energía renovable en nuestras instituciones».

A la par de los trabajos en entidades estatales, profesionales de la salud y educación se benefician con la instalación de paneles solares en sus viviendas, confirma la Gobernadora Yolexis Rodríguez Armada. «En nuestra provincia se están entregando 470 sistemas, ya hay instalados 170».

«Hay que agilizar el montaje de estos sistemas fotovoltaicos, y también hay que ayudarlos a gestionar los créditos», exhortó la máxima autoridad gubernamental en intercambio con periodistas y dirigentes de varias organizaciones empresariales del territorio.

EN DATOS