Definen líneas de trabajo para 2026 en Joven Club de Cienfuegos

Incrementar los ingresos por servicios mediante la optimización de la gestión comercial, diversificación de las ofertas y mejora en las estrategias de ventas es una de las principales proyecciones de trabajo trazadas por la Dirección Provincial de Joven Club de Computación y Electrónica en Cienfuegos, para este año.

Según se dio a conocer por directivos y trabajadores en el balance recién efectuado, en este 2026 es interés colectivo elevar las habilidades y conocimientos en el ejercicio y cumplimiento de las funciones, misión de la entidad con una capacitación sistemática.

Pretenden además, aplicar la política de cuadros, teniendo en cuenta los perfiles de competencias con personal que se destaque por sus cualidades y desempeño de desarrollo; así como aumentar dentro de los próximos meses la prestación de servicios con mayor valor agregado con el fin de mejorar la satisfacción del cliente y los resultados económicos.

Están incluidas también entre las proyecciones mejorar la participación y el impacto de las actividades comunitarias de la entidad mediante la implementación de programas educativos, talleres de habilidades digitales y eventos comunitarios para promover la cultura e inclusión digital de niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

Completan las pretensiones, crecer en cursos de alfabetización digital, programación básica y ciberseguridad dirigidos a los sectores priorizados y diferentes grupos etarios; así como garantizar el autofinanciamiento mediante la reducción de gastos y el aumento de los ingresos.