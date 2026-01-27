Presentan en Cuba libro sobre franceses en Cienfuegos

Compartir en

La Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos presentó este martes el libro «Bordeleses en la historia de Cienfuegos», una investigación que profundiza en la huella de los migrantes franceses en esta urbe cubana.

La obra, de los autores David Liestter Martínez Ramos y Leonor Pastrana Tapia, fue publicada por Ediciones Mangles Altos.

El acto de presentación contó con la presencia del exeurodiputado Jean Querbes, presidente de la Asociación Burdeos-Cienfuegos con sede en Francia, y un grupo de arquitectos galos de visita en la ciudad, a unos 250 kilómetros de La Habana.

El volumen ofrece una selección de 72 biografías de hombres y mujeres de diversos oficios –entre ellos arte, relojería y hotelería– cuyas vidas transcurrieron entre Burdeos y Cienfuegos durante el siglo XIX.

El prólogo, a cargo de Irán Millán, destaca el uso de fuentes primarias referenciadas, la inclusión de historias protagonizadas por mujeres y el valor de las ilustraciones que acompañan el texto.

En declaraciones a Prensa Latina, el investigador David Liestter Martínez Ramos explicó que el libro presentado es solo una parte de un proyecto mayor: un diccionario biográfico sobre los franceses en Cienfuegos durante el siglo XIX. «Una investigación como esta contribuye a dar a conocer parte de la identidad propia de los cienfuegueros», afirmó.

Por su parte, Jean Querbes, a su vez autor del libro «Burdeos-Cienfuegos, una historia desconocida», elogió el trabajo investigativo. «Es una muy buena investigación… que nos permite conocer lo que han ocurrido a estos franceses que cruzaron el Atlántico y saber cómo participaron en la construcción de una sociedad diferente, la de Cienfuegos, la de Cuba», señaló. El también promotor de los vínculos entre ambas ciudades impulsó la impresión de un número de ejemplares para esta presentación.

Los autores y el invitado francés coincidieron en la importancia de divulgar la obra en Burdeos, donde residen descendientes de aquellos migrantes y estudiosos de la emigración francesa hacia América.

La presentación se realizó este 27 de enero, precisamente en saludo al Día Internacional del Conservador Restaurador, fecha establecida en el XVIII Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Granada, 2011).

(Redacción Prensa Latina)