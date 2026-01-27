En tierra sureña bandera Aniversario 65 de la ANAP

Compartir en

La bandera Aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños que llegó este lunes a la provincia de Cienfuegos, procedente de Villa Clara, prosigue su recorrido este martes por Cumanayagua en la cooperativa de créditos y servicios Ricardo Díaz y la CPA 10 de Octubre.

Permanecerá todo el día en la localidad, con estancias cortas en fincas de productores destacados cafetaleros, por Brigadas FMC-ANAP e instituciones ganadoras de la categoría que da nombre a la bandera conmemorativa.

Mañana miércoles 28 de enero, como digno homenaje a José Martí, la recibirán en la escuela primaria del consejo popular de Guaos y continuará trayecto por la cooperativa Mártires de Barbados, Hogar de Niños sin Amparo Familiar, visita a tres fincas sobresalientes en la producción de alimentos y otros sitios relevantes, hasta el sábado que llegará a Palmira.

Así consecutivamente irá trasladándose con similares actividades de intercambios, reconocimientos y firmas de compromisos por el resto de los municipios hasta el próximo lunes 9 de febrero que desde la CCS Jesús Sardinas, de Aguada de Pasajeros, la entregarán a Matanzas.

El itinerario por la provincia de Cienfuegos incluye actividades políticas, recreativas, culturales y productivas, desde rodeos y muestras de tradiciones campesinas, exposiciones de mujeres creadoras y jornadas de trabajo en el campo, como parte del homenaje por las seis décadas y media de la ANAP, que celebrará su aniversario el 17 de mayo de este año.