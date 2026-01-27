🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

En tierra sureña bandera Aniversario 65 de la ANAP

La bandera Aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños que llegó este lunes a la provincia de Cienfuegos, procedente de Villa Clara, prosigue su recorrido este martes por Cumanayagua en la cooperativa de créditos y servicios Ricardo Díaz y la CPA 10 de Octubre.

Permanecerá todo el día en la localidad, con estancias cortas en fincas de productores destacados cafetaleros, por Brigadas FMC-ANAP e instituciones ganadoras de la categoría que da nombre a la bandera conmemorativa.

Mañana miércoles 28 de enero, como digno homenaje a José Martí, la recibirán en la escuela primaria del consejo popular de Guaos y continuará trayecto por  la cooperativa Mártires de Barbados, Hogar de Niños sin Amparo Familiar, visita a tres fincas sobresalientes en la producción de alimentos y otros sitios relevantes, hasta el sábado que llegará a Palmira.

Así consecutivamente irá trasladándose con similares actividades de intercambios, reconocimientos y firmas de compromisos por el resto de los municipios hasta el próximo lunes 9 de febrero que desde la CCS Jesús Sardinas, de Aguada de Pasajeros, la entregarán a Matanzas.

El itinerario por la provincia de Cienfuegos incluye actividades políticas, recreativas, culturales y productivas, desde rodeos y muestras de tradiciones campesinas, exposiciones de mujeres creadoras y jornadas de trabajo en el campo, como parte del homenaje por las seis décadas y media de la ANAP, que celebrará su aniversario el 17 de mayo de este año.

