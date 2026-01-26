🎧 Escúchenos en audio real

entretenimiento

📹 Niágara bajo el hielo: el invierno transforma las cataratas en un espectáculo único

Sputnik Mundopor Sputnik Mundo
Las famosas cataratas del Niágara quedaron parcialmente cubiertas de hielo a causa del intenso frío que azota la región, dando lugar a una escena invernal excepcional que ha despertado la curiosidad de numerosos visitantes. Pese a las bajas temperaturas, turistas acuden al lugar para contemplar de cerca este fenómeno natural.

En el video que se hizo viral en las redes, se observa cómo las aguas se mezclan con fragmentos de hielo, precipitándose al vacío y creando un paisaje imponente y casi mágico.

