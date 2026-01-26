Priorizará Cuba inversiones estratégicas en 2026

Compartir en

El Gobierno cubano anunció que en 2026 las inversiones se concentrarán en sectores priorizados de la economía, como la producción de alimentos, la industria nacional y el sistema electroenergético, respaldadas por un presupuesto de 173 mil 662 millones de pesos, precisó el periódico Granma.

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, y Joaquín Alonso Vázquez, titular de Economía y Planificación, informaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre último que el 67 por ciento de las inversiones se destinará a sectores estratégicos, con un 95 por ciento en proyectos de continuidad.

Entre las obras principales figura la modernización del complejo metalúrgico José Martí, conocido como Antillana de Acero, en el municipio habanero del Cotorro, que permitirá producir 160 mil toneladas anuales de acero laminado y cubrir la demanda interna.

También se prevé concluir la modernización de la fábrica de cementos 26 de Julio, en Nuevitas, Camagüey, con el objetivo de aumentar su capacidad de producción de 150 a 750 mil toneladas por año, y la construcción de la nueva planta Cementos Moncada en Santiago de Cuba.

El plan incluye inversiones en programas agrícolas, forestales, tabacaleros y ganaderos, así como en fuentes renovables de energía, con nuevos parques solares fotovoltaicos y acciones en plantas térmicas para sostener el Sistema Electroenergético Nacional.

Según las autoridades, se proyecta terminar cinco mil 370 viviendas estatales y avanzar en otras tres mil 790, además de ejecutar obras hidráulicas para mejorar el bombeo de agua, redes de acueducto y alcantarillado, e instalar metro contadores.

En el sector turístico se trabaja en el mejoramiento de 21 hoteles del Ministerio de Turismo y 17 del Grupo Empresarial Gaviota, mientras en biotecnología se desarrollan proyectos para producir sueros, vacunas y biofertilizantes.

El plan abarca la reparación de equipos de la Corporación de la Aviación Civil, inversiones en telecomunicaciones y petróleo, y en la esfera social se prioriza el Cuadro Básico de Medicamentos, la política de Dinámica Demográfica, el Plan Turquino y la atención a comunidades vulnerables.