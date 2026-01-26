ONAT en Cienfuegos incentiva uso de las pasarelas digitales para cumplimiento de obligaciones fiscales

Compartir en

El pago electrónico tiene una importancia estratégica para las personas jurídicas empresas, organizaciones, instituciones porque transforma la manera en que gestionan sus finanzas, interactúan con clientes y proveedores, y cumplen con obligaciones fiscales, según señala la Oficina de la Administración Tributaria (ONAT) en la provincia de Cienfuegos.

El uso de las pasarelas digitales no es solo una herramienta operativa, sino un componente clave de la transformación digital de las empresas. Adoptarlo implica: agilidad en transacciones: permite realizar pagos y cobros de forma inmediata, sin depender de horarios bancarios ni procesos manuales.

También disminuye los costos asociados a cheques, papeleo, transporte de valores y errores humanos, facilita la trazabilidad de cada operación, lo que mejora la contabilidad, auditoría y planificación financiera.

Además, pueden integrar sistemas de pago con software contable, optimizando así, la gestión de cuentas por pagar y cobrar, y da mayor seguridad, porque suelen tener protocolo de cifrados y autentificación que reduce los riesgos de fraude.

•Cumplimiento normativo: Facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias, ya que muchas operaciones quedan registradas automáticamente.

•Transparencia: Las transacciones electrónicas dejan huella digital, lo que fortalece la rendición de cuentas y la confianza ante terceros.

ACCESO Y COMPETITIVIDAD

•Expansión comercial: Permite vender y comprar a nivel nacional e internacional, incluso en mercados donde no hay presencia física.

•Mejora la experiencia del cliente: Ofrecer pagos electrónicos es clave para atraer consumidores modernos que valoran la rapidez y comodidad.

•Adaptación tecnológica: Posiciona a la empresa como innovadora y preparada para competir en entornos digitales.