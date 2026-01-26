¿Por qué los programas de radio sobre la salud mental están en tendencia?

Compartir en

(Autor: Josh Mendez)

Aunque la salud mental por sí misma no es una tendencia y es un tema de mucho cuidado, la realidad es que, los programas que hablan sobre estos temas están teniendo crecimientos importantes de audiencia, pero ¿por qué sucede esto? Hay una tendencia creciente de bienestar y autocuidado, impulsada por las redes sociales, principalmente, en donde, la gente busca sentirse bien física, mental y emocionalmente.

¿Cuáles serían los principales pilares de esta tendencia?

Salud mental y emocional

Nutrición consciente

Tecnología aplicada

Sostenibilidad (compromiso con el entorno)

Es una realidad que, principalmente, las redes sociales, nos han mostrado vidas perfectas, lujo y estabilidad. Esto resulta contradictorio, porque, aunque hace que la gente se cuide mucho más, la realidad es que, este ‘ideal’ también está generando estrés, depresión y ansiedad en las audiencias por alcanzar ese balance que parece no llegar. Además de esto, las plataformas digitales y los medios tradicionales han fungido realmente como un altavoz para tocar estos temas que anteriormente eran tabú, lo cual crea consciencia.

Según el sitio Ethic, el volumen de mensajes relacionados con salud mental en plataformas como Twitter, aumentó más del 150 % entre 2015 y 2022. Incluso muchas celebridades han hecho públicos sus trastornos de ansiedad y depresión, lo cual hace que más personas se sientan identificadas.

Uno de los riesgos más importantes de todo este fenómeno es que muchas veces estos temas no son tratados específicamente por psicólogos y psiquiatras, sino por gurús, coaches emocionales, entre otras personas que, oficialmente no tienen una formación académica para abordar el tema con la profundidad que se requiere.

¿Te has unido a esta tendencia con la creación de programas sobre salud mental?