Convoca el ICS a la segunda edición del Premio Nacional de Comunicación Social 2026

El Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) de la República de Cuba convoca a la Segunda Edición del Premio Nacional de Comunicación Social 2026.

Como es conocido, el objetivo de este Premio es incentivar el reconocimiento de la sociedad a los profesionales del periodismo y la comunicación social en general, cuya labor se caracterice por su integralidad, alto valor creativo y repercusión pública.

Se trata de la máxima distinción que confiere anualmente el Instituto, en su condición de Organismo de la Administración Central del Estado, a personas naturales cubanas, en activo o jubiladas, como reconocimiento a su ejecutoria por la obra de la vida en el campo de la comunicación social, tanto en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario como en procesos relativos a la formación, la superación y la investigación.

Las nominaciones serán realizadas por las Direcciones de Información y Comunicación Social de cada provincia, en conjunto con las delegaciones provinciales de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) y centros universitarios del país. Su fundamentación debe contener:

– Datos personales del propuesto.

– Labor que realiza en el momento de su nominación.

– Centro de trabajo o entidad que lo propone.

– Trayectoria profesional que avala la propuesta.

Entre los criterios para la selección de las profesionales que podrán optar por el Premio se deberá tener en cuenta la repercusión social de su quehacer profesional, la calidad técnica de su obra, su ética y compromiso social, los aportes al desarrollo del campo profesional, la integralidad y alto valor creativo de su trayectoria y su contribución a la formación y/o superación de periodistas y de comunicadores sociales en general.

El plazo de admisión de las nominaciones vence el 31 de marzo de 2026 y se envían a la Dirección de Comunicación Institucional del ICS.

Una Comisión Evaluadora Nacional integrada por representantes institucionales del ICS, la UPEC, la ACCS y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, así como destacados profesionales de la comunicación social en el país, tendrá a su cargo la selección de la propuesta para Premio Nacional de Comunicación Social 2026, la cual será ratificada por el Consejo de Dirección del ICS.

El Premio consta de diploma acreditativo y una compensación monetaria.

El Premio Nacional de Comunicación Social se entregará en actividad pública oficial entre los meses de mayo y junio del presente año.

Dado en La Habana, a los 26 días del mes de enero del año 2026. Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

Presidencia del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS)