Premio Nacional de Poesía de amor en Cienfuegos

Los poetas de todo el país, y especialmente aquellos interesados en reflejar en sus versos temas vinculados al romance entre los seres humanos, tienen una oportunidad significativa en Cienfuegos, si participan en el Premio Nacional de Poesía de amor Cantor de las cosas que no mueren.

Este año dicho certamen, por vez primera, se realizará en homenaje de quien fuese su creador: el finado poeta, editor, crítico y promotor cultural, Michel Martín Pérez.

El evento es auspiciado por el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Cienfuegos, su sello Ediciones Mecenas y el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales”, conjuntamente con el Departamento Metodológico de Literatura del Centro Provincial de Cultura Comunitaria, la Sección de Literatura de la AHS y la Asociación de Escritores de la Uneac.

De acuerdo con lo informado al Periódico 5 de Septiembre por los patrocinadores, podrán concursar los autores de todo el país, sean o no, miembros de la Uneac y de la AHS, tengan o no, algún libro publicado.

Los interesados deberán presentarse bajo el sistema de Seudónimo, adjuntando a los textos en Word, con 12 de puntaje, una Plica con los siguientes Datos Personales: Nombre Completo, CI, Dirección Particular y teléfonos para facilitar su localización.

Cada autor podrá presentarse con 1, 2, 3 y hasta 4 poemas inéditos (1 por modalidad). Un jurado, compuesto por tres reconocidos poetas del país, entregarán 4 premios de similar categoría, según las modalidades Mejor poema al amor de pareja; Mejor poema al amor filial; Mejor poema en verso libre y Mejor poema escrito en una de las siguientes estrofas o composiciones clásicas: décima, soneto, romance u ovillejo)

Los premios consistirán en diploma acreditativo, libros de los sellos editoriales provinciales Reina del Mar Editores de la Asociación Hermanos Saíz y Ediciones Mecenas del Centro Provincial de Libro, la promoción de los poemas ganadores por las redes sociales y su publicación en el boletín digital El sacapuntas, a presentarse durante la Jornada de la Cultura Cienfueguera, en el mes de abril.

Según informaron los organizadores del concurso, el plazo de admisión vence el martes 10 de febrero de 2026, a las 12 de la noche.

El resultado se dará a conocer en una velada poética organizada por el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales en El Café Literario de M, de la Librería Ateneo Dionisio San Román, el sábado 14 de febrero a las diez de la mañana.

La participación se hará por WhatsApp, al número 58728637, presentando dos documentos en Word: 1 con los textos y 1 con la Plica, ambos identificados de la siguiente manera: 1-POEMAS (Seudónimo) y 2-PLICA (Seudónimo)

El incumplimiento de algún acápite de las bases será penalizado, desestimando su participación. La decisión del Jurado no tiene derecho a reclamación, concluyeron las fuentes.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre