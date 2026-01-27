🎧 Escúchenos en audio real

Cuba

Presidente de Cuba encabeza tradicional Marcha de las Antorchas

Redacción RCMpor Redacción RCM
Presidente de Cuba encabeza tradicional Marcha de las Antorchas
Compartir en

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó hoy la tradicional Marcha de las Antorchas en homenaje al Héroe Nacional José Martí, a 173 años de su natalicio.

Junto a las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno, el jefe de Estado acompañó a miles de cubanos, en su mayoría jóvenes, en la caminata nocturna que parte desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana.

Iluminada por centenares de antorchas, la peregrinación recorre el trayecto hasta el sitio histórico donde José Martí sufrió prisión a los 16 años, en las antiguas Canteras de San Lázaro.

Esta tradición patriótica se realizó por primera vez en la medianoche del 27 de enero de 1953, cuando la Generación del Centenario, encabezada por el joven Fidel Castro, conmemoró el centenario del natalicio del Apóstol, en un acto que precedió al asalto al Cuartel Moncada.

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

Oro para Cuba en atletismo femenino en el relevo 4x100

Oro cubano en atletismo femenino en el relevo 4×100

Procesan agua desmineralizada de alta calidad en Cienfuegos Foto tomada de: ADN Cuba

Procesan agua desmineralizada de alta calidad en Cienfuegos

Primer Ministro cubano recorre Matanzas 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *