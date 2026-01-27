Compartir en

La Marcha de las Antorchas, que cada 27 de enero recuerda el natalicio del Héroe Nacional de Cuba José Martí, se desarrolló en la noche fría de este martes en la ciudad de Cienfuegos.

En el desfile que inició en la sede municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y finalizó en la Plazuela de la Juventud, en áreas del Muelle Real, participaron representantes de organizaciones estudiantiles, acompañados por trabajadores de diversos sectores, y dirigentes del Partido Comunista de Cuba, la UJC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Bajo el lema «Antorcha centenaria antimperialista», la marcha evocó no solo el aniversario 173 del natalicio del Apóstol, también honró al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario.

Fue Fidel uno de los jóvenes que protagonizó la primera marcha de las antorchas, hace 73 años, con motivo de los cien años del natalicio de José Martí y quien, inspirado en su ejemplo, encauzó la Revolución.

«La juventud cienfueguera es digna heredera de las ideas martianas», asegura Alejandro Romero Álvarez, joven diputado al Parlamento Cubano y primer secretario del Comité Municipal de la UJC.

La convocatoria fue ocasión para nuevamente rendir tributo a los 32 cubanos caídos en la República Bolivariana de Venezuela, luego del ataque militar del gobierno de Estados Unidos.

Al finalizar la Marcha de las Antorchas, en la Plazuela de la Juventud los asistentes disfrutaron del arte de Casineros de la Perla y el grupo EYEIFE.

Como parte del homenaje al autor de «La Edad de Oro», este martes a las 10 a.m. la compañía de teatro musical infantil Abrakadabra estrenó en el teatro Tomás Terry la obra «Pepe”, inspirada y pensada en Martí. «Más que revisitar a Martí es una llamada de atención. Él, Martí, no se equivoca. Su luz es de esta misma mañana», expresó Roberto Novo Serra, director general de la agrupación.

Para este miércoles está previsto el tradicional Desfile Martiano, convocado por la Organización de Pioneros José Martí.