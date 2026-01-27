🎧 Escúchenos en audio real

Cuba

Díaz-Canel encabezó Marcha de las Antorchas

Prensa Latina
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó este martes la tradicional Marcha de las Antorchas en homenaje al Héroe Nacional José Martí, a 173 años de su natalicio.

Junto a las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno, el jefe de Estado acompañó a miles de cubanos, en su mayoría jóvenes, en la caminata nocturna que parte desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana.

Iluminada por centenares de antorchas, la peregrinación recorre el trayecto hasta el sitio histórico donde José Martí sufrió prisión a los 16 años, en las antiguas Canteras de San Lázaro.

Esta tradición patriótica se realizó por primera vez en la medianoche del 27 de enero de 1953, cuando la Generación del Centenario, encabezada por el joven Fidel Castro, conmemoró el centenario del natalicio del Apóstol, en un acto que precedió al asalto al Cuartel Moncada.

