Al menos 30 muertos en EE.UU. por tormenta invernal

Al menos 30 muertos ha causado una fuerte tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos, donde muchos estados se enfrentan a temperaturas bajo cero y a la falta de electricidad.

Alrededor de dos tercios de Estados Unidos se han visto afectados por el intenso frío, sobre todo en el Medio Oeste, el Sur y el Noreste. Se espera que una nueva oleada de aire ártico prolongue las temperaturas bajo cero en zonas ya cubiertas de nieve y hielo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, al norte de Pittsburgh cayeron nevadas de hasta medio metro a última hora del lunes. Nueva York vivió su día más nevado en años, con algunas zonas registrando hasta 38 centímetros de nieve.

Mientras persisten las temperaturas árticas, el número de víctimas mortales aumentó al menos a 30. Entre las víctimas figuran dos personas atropelladas por máquinas quitanieves en Massachusetts y Ohio, adolescentes muertos en accidentes mortales de trineo en Arkansas y Texas, y una mujer que murió congelada y fue hallada cubierta de nieve tras salir de un bar en Kansas. En Nueva York, las autoridades informaron de que al menos ocho personas habían sido encontradas muertas al aire libre.

Las fuertes nevadas, que se extendieron desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, provocaron interrupciones generalizadas de los viajes, cancelaciones de vuelos y cierres de escuelas.

El país sufrió más de 12.000 retrasos o cancelaciones de vuelos. El domingo, el 45% de los vuelos estadounidenses fueron cancelados, la tasa más alta desde la pandemia de COVID-19, según la empresa de análisis de aviación Cirium. Cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad, con más de 560.000 apagones registrados el lunes por la noche, la mayoría en el sur del país.

En Mississippi se registró la peor tormenta de hielo del estado desde 1994. Las autoridades se apresuraron a entregar catres, mantas, agua embotellada y generadores a los puestos de alerta de las regiones más afectadas.

Mientras tanto, en Nashville, Tennessee, el lunes se restableció la electricidad en miles de hogares y empresas, aunque unas 146.000 seguían sin suministro. Muchos hoteles se agotaron durante la noche, ya que los residentes trataron de escapar de sus hogares oscuros y frígidos.

Entretanto, los meteorólogos advierten que otra tormenta invernal podría azotar partes de la costa este este este fin de semana con la llegada de otra cúpula de aire ártico vinculada al vórtice polar.

La posibilidad de que el aire congele nuevamente el hielo acumulado y pueda empeorar los cortes, especialmente en los estados del sur, que ya registran cientos de miles de usuarios sin servicio eléctrico, mantiene la preocupación entre las autoridades meteorológicas.

Tomado del Telecentro Perlavisión