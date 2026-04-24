Ni el bloqueo ni las amenazas: “Mi Firma por la Patria” en Cienfuegos

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Bajo la convicción de que ningún gobierno podrá doblegar a un pueblo que ha aprendido a crear donde otros bloquean y a defender donde otros atacan, en Cienfuegos dio inicio al movimiento convocado por la Sociedad Civil Cubana “Mi Firma por la Patria”, en el céntrico parque José Martí de esta provincia.

La iniciativa, que respalda la convocatoria realizada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante la conmemoración por el aniversario 65 de la declaración del carácter socialista de la Revolución, busca que el mundo conozca la verdad de Cuba y se condene toda política contraria a la vida y los derechos del pueblo cubano.

Al acto de reafirmación revolucionaria asistieron Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos; Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora del territorio; y otras autoridades políticas.

Anay Morera Guillén, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en Cienfuegos, expresó en sus palabras: “Estamos aquí para decirle al mundo que Cuba no se rendirá, y ahora, cuando la Patria más nos necesita, estamos más unidos para vencer cada adversidad”.

Por su parte, la joven maestra Dayana Lugones Manso sentenció que “la verdad de este pueblo no será silenciada. El recrudecimiento del bloqueo norteamericano a esta soberana isla es un acto genocida”.

Asímismo, Damián Cosme, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, rubricó su reafirmación como “un cubano capaz de cumplir lo que nos plantee la Revolución y dar su vida si fuera necesario”. Otra cienfueguera, Marielis Orlite Hernández, agregó que “es hora de condenar toda política contraria a la vida y a los derechos del pueblo cubano”.

A partir de este domingo 19 de abril, y frente a la amenaza imperialista, cada cubano reafirmará así su irrenunciable vocación de paz, esencia de la nación cubana. La jornada constituye, además, una muestra del compromiso de este pueblo con la paz, la firmeza y la disposición a defender la soberanía.

Tomado del Periódico Cinco de septiembre