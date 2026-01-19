Compartir en

El próximo 29 de enero, fecha señalada en Cuba como el Día del trabajador ferroviario, el Museo Histórico Provincial reinaugurará la exposición “El Ferrocarril en Cuba» con piezas que unen a Fidel Castro con el desarrollo de este medio de transporte.

Faustino Vázquez Sierra, inspector nacional de Ferrocarriles y coleccionista privado de valiosos componentes piezas y fotos del mundo ferroviario, incorporará nuevas muestras museológicas a la exposición transitoria de dicha institución cultural perlasureña.

Vázquez Sierra logra reunir fotos de valor históricas del Comandante en Jefe, y otros objetos como carros de línea, entre otros, que devienen atractivo, pues existen lazos con la vida de los cienfuegueros.

Las memorias mundiales identifican a Cuba dentro del primer país de Latinoamérica en introducir el ferrocarril y en el orbe ocupó el séptimo lugar en el ranking internacional, cuando aquel un 19 de noviembre de 1837 pitó y echó a andar una locomotora de vapor.