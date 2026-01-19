El próximo 29 de enero, fecha señalada en Cuba como el Día del trabajador ferroviario, el Museo Histórico Provincial reinaugurará la exposición “El Ferrocarril en Cuba» con piezas que unen a Fidel Castro con el desarrollo de este medio de transporte.
Faustino Vázquez Sierra, inspector nacional de Ferrocarriles y coleccionista privado de valiosos componentes piezas y fotos del mundo ferroviario, incorporará nuevas muestras museológicas a la exposición transitoria de dicha institución cultural perlasureña.
Vázquez Sierra logra reunir fotos de valor históricas del Comandante en Jefe, y otros objetos como carros de línea, entre otros, que devienen atractivo, pues existen lazos con la vida de los cienfuegueros.
Las memorias mundiales identifican a Cuba dentro del primer país de Latinoamérica en introducir el ferrocarril y en el orbe ocupó el séptimo lugar en el ranking internacional, cuando aquel un 19 de noviembre de 1837 pitó y echó a andar una locomotora de vapor.