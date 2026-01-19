Cienfuegos a difícil reto en Serie Nacional de Boxeo

Compartir en

El pugilismo cienfueguero tendrá su primer reto del año, desde el primero al 7 de febrero cuando la ciudad de Holguín acoja la final de la Serie Nacional de Boxeo.

Serán seis los elencos concursantes a la cita, además de los locales estará por el oriente Guantánamo, ganador de la justa en esa zona. Por el occidente Pinar del Río y Matanzas están ubicados por ese orden en su pool.

En tanto, en el centro no se pudo efectuar el certamen por diversas causas y accedieron Camagüey y Cienfuegos por sus resultados en certámenes precedentes.

Los del centro sur de la isla tienen el reto de mejorar el tercer lugar de la edición de 2024 cuando con 253 puntos los superaron los holguineros campeones de la justa con 287 unidades y Camagüey 271 segundo puesto.

Los nuestros presentan cinco pugilistas en la selección nacional, pilares en las aspiraciones sureña: el campeón olímpico de París 2024 Erislandy Álvarez en 63.5 kilogramos, el subcampeón mundial de Taskent 2023 Saidel Horta (60 kg), Danni Suárez (50 kg), Deibis Abreu (55) kg y Keylor García en los 80 kilogramos”.