Analizan innovaciones en forum COPEXTEL Cienfuegos

Apostar por la investigación y desarrollo con esfuerzos propios empleando la creatividad en cada una de las áreas, fue objetivo principal de las investigaciones que presentaron trabajadores de la Filial Copextel Cienfuegos, en su octavo Forum por la Innovación.



En ese colectivo Victoria, más que exposiciones pudo apreciarse un enriquecedor intercambio entre especialistas, la Junta de Dirección y una representación de los trabajadores , sobre cómo se puede colaborar para mantener el cumplimiento de los indicadores de eficiencia económica, incrementar la productividad y el ahorro de los recursos; trabajar con calidad, disciplina y eficacia para lograr una buena satisfacción de los clientes.

El jurado determinó otorgar dos premios Relevante, un Destacado y una mención.

El primer Relevante al trabajo titulado Actualización del Proyecto de Modificación al Sistema Eléctrico de Respaldo de la Filial Copextel Cienfuegos, perteneciente a los autores Rubén Benigno Hurtado Martínez, Sandy Cambra Molina y Nelson Thondik Alonso.



También ganaron el lauro Relevante Frank García López e Hirán Rodríguez Díaz, con Herramienta de Trabajo para tendido de cables de baja tensión en los parques fotovoltaicos; mientras que el Destacado fue para Javier Alejandro Nimo Trujillo, con Sustitución de regulador de voltaje conmutado de cinco voltios, por regulador lineal en placas únicas de televisores LED.

La mención fue para Lázaro Ferrer Leonardo, Ashley Gutiérrez Vázquez y Lázaro del Toro Matamoros, con la propuesta de Diseño de una Recuperadora de gases refrigerantes, a partir de partes y piezas recuperadas.

Las palabras conclusivas del encuentro estuvieron a cargo de Pablo Rafael Finalé Hernández, gerente general de Copextel Cienfuegos, quién resaltó además todos los aportes económicos y sociales que implican esas investigaciones y la importancia de estandarizar las soluciones.