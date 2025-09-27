Celebran Primer Festival Tecnológico en Cienfuegos

Compartir en

Como parte de la agenda de celebraciones por el décimo aniversario de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), en la Perla del Sur aconteció el Primer Festival Tecnológico que ofrece asesoramiento gratuito y seguro a los públicos en el uso de la tecnología.

Gisela Díaz García, presidenta de la Filial Provincial de la UIC, aseveró que en en el encuentro, realizado en los portales del Museo Provincial , sito en áreas del parque José Martí, los sectores bancarios entregaron tarjetas matrices y multibancas para la activación de Transfermóvil.

Además, asesoraron en relación a la utilización de los canales electrónicos de pago mediante sitios web, cómo protegerse de las estafas en el caso del dinero contenido en la tarjeta magnética e informaron sobre la operatividad en estos medios de pago.

Díaz García hizo saber, además, que expertos de la Unión Eléctrica promocionaron el pago digital de la factura eléctrica a través de las pasarelas Transfermovil, Enzona, cajeros automáticos y el correo electrónico, pues forman parte del proceso de informatización de la sociedad.

Mientras, los especialistas de Xetid crearon, recuperaron y configuraron cuentas de Enzona y recogieron a personas naturales Solicitudes de firma digital, y al unísono, profesionales de Etecsa ayudaron en la actualización de Transfermóvil y explicaron sobre el uso de Viajando y Apklis.

El Segundo Festival Tecnológico de Cienfuegos está concebido para el último viernes del mes de octubre y debido a la acogida de los cienfuegueros, por los beneficios que otorga, pretenden mantener una consecutividad en la realización de esta actividad de pueblo.