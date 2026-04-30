Termoeléctrica de Cienfuegos con iniciativas al Primero de Mayo

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Una réplica de su chimenea identificará al colectivo de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes durante el desfile por el Primero de Mayo, en la Plaza de la Ciudad, en Cienfuegos.

Ellos integran el bloque del Sindicato de Energía y Minas que abrirá la marcha proletaria, en la que reafirmarán que la Patria se defiende y rechazarán el bloqueo del gobierno norteamericano a Cuba y las amenazas de guerra.

La torre original, roja y blanca con las iniciales CMC y enclavada en el corazón de esa industria, es todo un símbolo para los cienfuegueros: primero para los trabajadores de la propia planta, que acostumbran a buscarla desde cualquier punto de la geografía sureña para confirmar que genera y lo hace bien.

También para los pobladores de la ciudad, a quienes los invade un sentimiento de estabilidad cuando ven el humo de la chimenea ascender al cielo luego de las arrancadas de las unidades.

Trabajadores de Energía y Minas encabezarán desfile

Maxlenin Rodríguez Jiménez, especialista en Comunicación de esa entidad, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que mientras una gran parte del personal mantendrá este Primero de Mayo la generación eléctrica y las reparaciones, otros 200 obreros dirán presentes en la fiesta proletaria.

Van a la Plaza con el incentivo de haber asumido al propio tiempo una doble reparación capital a las unidades tres y cuatro, que abarcó calderas, turbinas, equipos auxiliares y sistemas asociados.

Y celebrarán el Día Internacional de los Trabajadores con el orgullo de mantener a sus bloques como los más estables y eficientes del Sistema Electroenergético Nacional.

Explicó que con los méritos bien ganados de ser Vanguardia Nacional por más de 40 años y de encabezar el desfile, aportarán alegría y colorido con la bandera cubana, la de proeza laboral y las banderolas rojas, azules, blancas y carteles patrióticos.

Entre el honorable colectivo estará un grupo de jóvenes destacados e innovadores, quienes han sostenido las inventivas para hacer funcionar la planta.

Tomado del Telecentro Perlavisión