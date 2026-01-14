Fortalecen en Cienfuegos movimiento emulativo Aniversario 65 de la ANAP

Compartir en

Más de 30 fincas de campesinos y 15 Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios de la provincia de Cienfuegos, están declaradas como cumplidoras de la emulación Aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Liudmila Rodríguez Jiménez, miembro del Buró Provincial de la ANAP, aseguró a la Radio que el movimiento impulsa la producción de alimentos, las entregas al estado, la labor social en zonas rurales y el funcionamiento en las organizaciones de base, motivados por la conmemoración del 17 de mayo.

Entre los requisitos para ganar la categoría incluyen el cumplimiento de planes productivos, rendimientos por áreas, aportes a instituciones sanitarias y educativas, contratación, fortalecimiento de la vida interna y enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades.

La dirigente campesina agregó que de esta manera los anapistas cienfuegueros muestran la unidad, el compromiso con la Revolución y el desarrollo del sector agropecuario para celebrar con resultados superiores las seis décadas y media de la organización, en mayo próximo.