Firmó Díaz-Canel libro de condolencias en embajada venezolana

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, y otras altas autoridades del país, firmaron el Libro de Condolencias abierto en homenaje a los héroes y mártires de Cuba y Venezuela que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de la hermana nación bolivariana.

“Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores”, escribió el mandatario.

“Expresamos nuestras genuinas y sentidas condolencias, y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”, añadió.

“Ante las amenazas del Imperio yanqui ratificamos nuestra lealtad al legado de nuestros próceres, de Fidel y de Chávez. Honor y gloria a nuestros héroes. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre!”.

Asistieron también Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central; y Orlando Maneiro, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, informó en X la cuenta de la Presidencia.

El Libro de Condolencias permaneció abierto al pueblo desde el pasado viernes y hasta este martes, recibiendo la firma de autoridades, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en La Habana y de numerosos ciudadanos, quienes han expresado así su dolor y solidaridad ante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y su compañera Cilia Flores.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre