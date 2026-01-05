🎧 Escúchenos en audio real

audio / Cienfuegos

🎧Triángulo de la confianza: La solidaridad desde Cienfuegos con Venezuela y las causas justas del mundo

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Compartir en

La solidaridad desde Cienfuegos con Venezuela y las causas justas del mundo es tema del Triángulo de la confianza en su primera emisión del 2026. Los invitados son Eugenio Mayón y Reynaldo Rodríguez del Rey, delegado y especialista del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en la provincia de Cienfuegos.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

Recuerda-jornada-de-locucion-a-destacado-radialista-Humberto-Albanés

🎧 Recuerda jornada de locución a destacado radialista Humberto Albanés

Investigaciones en Cienfuegos sobre microplásticos en lecho marino

📹 Investigaciones en Cienfuegos sobre microplásticos en lecho marino

Peñas literarias cierran verano 2023 en Centro Provincial del Libro y la Literatura

Peñas literarias cierran verano 2023 en Centro Provincial del Libro y la Literatura

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *