🎧Triángulo de la confianza: La solidaridad desde Cienfuegos con Venezuela y las causas justas del mundo

La solidaridad desde Cienfuegos con Venezuela y las causas justas del mundo es tema del Triángulo de la confianza en su primera emisión del 2026. Los invitados son Eugenio Mayón y Reynaldo Rodríguez del Rey, delegado y especialista del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en la provincia de Cienfuegos.