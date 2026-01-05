🎧Triángulo de la confianza: La solidaridad desde Cienfuegos con Venezuela y las causas justas del mundo

La solidaridad desde Cienfuegos con Venezuela y las causas justas del mundo es tema del Triángulo de la confianza en su primera emisión del 2026. Los invitados son Eugenio Mayón y Reynaldo Rodríguez del Rey, delegado y especialista del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en la provincia de Cienfuegos.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →