Comienza Campaña de Declaración y Pago de Tributos 2026; 22 mil contribuyentes en Cienfuegos

Este lunes se inicia en la provincia de Cienfuegos la Campaña de Declaración y Pago de Tributos 2026 que se extenderá hasta octubre próximo, en la que alrededor de 22 mil contribuyentes deben pagar cinco impuestos.

Los impuestos por pagar son sobre los ingresos personales para los trabajadores por cuenta propia, que deben pagarse hasta el 30 de abril, los ingresos personales por los dividendos de los socios de las MIPYMES, hasta el 30 de abril; y los ingresos personales del sector agropecuario, también hasta el 30 de abril.

La Campaña incluye impuestos sobre las utilidades, solo para el sector estatal, y debe pagarse hasta el 31 de marzo, y los impuestos sobre el transporte terrestre y la propiedad o posesión de embarcaciones, que puede hacerse hasta el 30 de septiembre, y estos último para los sectores probado y estatal.

Finalmente están los impuestos sobre los ingresos personales para los campesinos y usufructuarios de tierra dedicados al cultivo de la caña, y el de utilidades para las unidades productivas también dedicados a la producción cañera, que será del primero de julio al 30 de octubre.

En este período habrá dos períodos de bonificación, el primero hasta el 28 de febrero para los impuestos sobre los ingresos personales, y el segundo del primero de julio al 30 de agosto para los campesinos dedicados al cultivo de la caña, que representa una reducción del monto a pagar si lo hacen en esos días.