Las primeras palabras de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este lunes sus primeras palabras tras ser juramentada por la Asamblea Nacional en el cargo que asume tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, durante un asalto y bombardeo militar de las tropas de EE.UU. por instrucciones del mandatario estadounidense Donald Trump.

«Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento», expresó Rodríguez frente al presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, durante el acto de instalación del Poder Legislativo para el periodo 2026-2031.

Luego de esto, Rodríguez expresó: «Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra Patria, vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los EE.UU. de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro, y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores».

«Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor, a jurar, en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre Libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por la venas de los venezolanos y de las venezolanas», dijo la ahora mandataria encargada.

Rodríguez también expresó su juramento por el expresidente Hugo Chávez, que «dio la vida» por millones de venezolanos y venezolanas» para devolverles «la dignidad como ciudadanos». De igual forma, juró por su padre, Jorge Antonio Rodríguez, mártir revolucionario que fue perseguido y asesinado en 1976 durante la llamada cuarta república, periodo en el que Venezuela se mantuvo bajo la subordinación de EE.UU.

La mandataria encargada expresó que por su honor trabajará por «ver a Venezuela en el destino que le corresponde» y en el «pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente». «Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo», así como «garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política».

Agresión a Venezuela

El sábado, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano que afectó a la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro de Maduro y Flores.

Caracas calificó las acciones de Washington como una «gravísima agresión militar» y advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación».

El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un juicio.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como encargada de la Presidencia.

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.

Horas después del ataque contra Venezuela, Trump advirtió de que Cuba, México y Colombia podrían ser los próximos objetivos de Washington.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió un mensaje «al mundo y a EE.UU.», en el que reiteró la «vocación de paz» de su país, subrayó la necesidad del respeto al principio de «no injerencia» y destacó la necesidad de trabajar con Washington «en una agenda conjunta de cooperación orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera».