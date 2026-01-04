Cienfuegos: apoyo eterno a Venezuela 

Compartir en

Este domingo, en la ciudad de Cienfuegos aconteció la tribuna antiimperialista para apoyar la causa de la República bolivariana de Venezuela luego de los actos atroces que cometió el gobierno de Estados Unidos al bombardear lugares estratégicos y secuestrar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Dirigentes políticos y gubernamentales, representantes de las empresas estatales, de instituciones militares, la asociación de combatientes y el pueblo cienfueguero dijeron presente y condenaron cada idea del presidente Donald Trump.

Mensajes de la juventud, trabajadores de la Refinería Cienfuegos, S.A., Salud pública, la Unión de escritores y artistas, el Instituto de amistad con los pueblos y de una periodista en misión reafirmaron el valor de Venezuela y el abrazo de Cuba en este y todos los tiempos.

La música patriótica y los comunicados patrióticos prevalecieron en la cita frente al malecón de Cienfuegos, sitio de encuentro frecuente para enarbolar la ideología solidaria, respeto y amor de Cuba hacia todas las naciones.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido comunista de Cuba en Cienfuegos, planteó «la incondicional defensa de los cubanos por la justicia y la soberanía; refirió «el deseo de mayor enriquecimiento de Estados Unidos y las ansias de tomar riquezas ajenas por la fuerza sin respetar leyes internacionales ni la dignidad humana.

«El gobierno imperialista de Donald Trump enarbola doctrinas fascistas, manipuladoras y nunca mejorará au mirada cruel hacia cualquier país que no se someta a sus antojos, dijo Carranza Valladares, «y su crimen de terrorismo de estado contra Venezuela es de lo peor que ha aprobado ese gobierno».

Los cienfuegueros sumamos nuestro apoyo a todos los que, dentro y fuera de Cuba, expresan la necesidad de que acaben las acciones despiadadas de seres inhumanos que nunca estarán conformes con la bondad y la paz mundial.