Prestará servicios Oficina Comercial de Etecsa en Cienfuegos el fin de año 

Compartir en

La Oficina Comercial de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en la Perla del Sur, abrirá al público en sus horarios habituales del 29 hasta el 31 de diciembre.

Dunia Villafaña.Mnaresa, especialista en Comunicación Institucional, acotó que el último día del año solo realizarán un grupo de actividades, dónde destaca la activación de líneas, entre otras prestaciones.

Distinguen entre estos servicios, el expendio de tarjetas prepagadas y cupones de recarga, la recarga directa de servicios y cobro de facturas telefónicas y duplicados de telefonía móvil, venta de equipos de telecomunicaciones y accesorios.

Villafaña Manresa significó también que los clientes tienen la opción de autogestionar sus servicios de telefonía fija, móvil y datos a través del portal de comercio electrónico, la aplicación Transfermóvil y Monedero Mi Transfer.