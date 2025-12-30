🎧 Abrakadabra en la última emisión del año del Triángulo de la confianza

La última emisión del año del Triángulo de la confianza está dedicada a la compañía de teatro musical infantil Abrakadabra. Participan Roberto Novo, director general, y Karol, una de las integrantes de la agrupación.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.