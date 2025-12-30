🎧 Abrakadabra en la última emisión del año del Triángulo de la confianza

🎧 Escúchenos en audio real

La última emisión del año del Triángulo de la confianza está dedicada a la compañía de teatro musical infantil Abrakadabra. Participan Roberto Novo, director general,  y Karol, una de las integrantes de la agrupación.

