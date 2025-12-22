Mujeres Meliponicultoras de Cuba intercambian experiencias en Cienfuegos

Compartir en

La conferencia sobre las potencialidades de los productos meliponícolas en la Medicina Natural y Tradicional, impartida por la Doctora en Ciencias Leydi Fonte Carballo centró la atención de los participantes en el IV Encuentro de Mujeres Meliponicultoras de Cuba, que tuvo lugar este sábado en Cienfuegos.

La profesora e Investigadora de la Filial de Ciencias Médicas de Colón, en Matanzas mostró los avances de su proyecto para la producción de un ungüento contra las quemaduras, forúnculos, heridas cutáneas, hemorroides, escaras en la piel, a base de cera, miel y propóleos de las meliponas, con perspectivas de estar incluido en la medicina natural y tradicional como apiterapia cubana, ya con probados efectos en pacientes aquejados.

En la sede del Grupo Teatro Los Elementos, del Jovero, ubicado en la montaña cumanayagüense , mujeres atraídas por las bondades y características de las abejas meliponas o de la tierra como se les llama y que tienen entre sus propósitos conservar y expandir la crianza de esos insectos compartieron experiencias y saberes de las propiedades y beneficios nutricionales y medicinales de los productos que generan, curiosidades y maneras de comportamiento de las colmenas.

También Mildrey Soca Pérez, doctora en Ciencias Veterinarias, investigadora titular de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, de Matanzas, presente en el encuentro explicó la importancia de expandir la crianza de las abejas meliponas como patrimonio biológico cultural, con su miel con más valor desde el punto de vista nutricional y por estar consideradas como un tesoro amenazado y un indicador medioambiental.

Formó parte del evento un recorrido por las áreas del comunidad creativa Teatro de Los Elementos, especialmente la Galería Rural creada por el pintor Nelson Domínguez Cedeño, única de su tipo en Cuba; así como la técnica de relajación aplicada a los asistentes por Isnoel Yanes González, director adjunto del Grupo, quien además compartió datos sobre el surgimiento de la instalación y retos vísperas al aniversario 35 de su creación.

Completaron la agenda de la jornada la disertación de la periodista Onelia Chaveco Chaveco, sobre el Catorce Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas al que asistió en Costa Rica; la entregas de donativos como materiales didácticos y casitas para colmenas; una exposición de productos derivados de la miel de abejas meliponas y la proyección de un video musical del cancionero Cantan las abejas, con arreglos de las meliponicultoras cienfuegueras Imilla Fajardo Serpa y Sady Triana Martín.