Propician mejoras al servicio nauta hogar en Cienfuegos

Las nuevas ofertas anunciadas para el empleo de Nauta Hogar permiten un uso más eficiente del servicio, pues a la posibilidad postpago, vigente en el país desde mediados de este mes, suman también la comercialización de los módems.

Irenaldo Cruz, jefe del Departamento Comercial en la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, explicó que Nauta Hogar postpago constituía un reclamo de la población debido a la contingencia energética.

El especialista afirmó que actualmente, además de acumular las horas de un mes a otro, los usuarios continuarán utilizando el servicio, aunque hayan consumido el paquete correspondiente, sin necesidad de comprar más horas, ya que el sistema envía mensajes de alerta.

Asimismo, significó el comienzo de la comercialización de los módems para el funcionamiento de Nauta Hogar, en la oficina comercial de la Perla del Sur, oferta que extenderán luego hasta el resto de los municipios.

En el primer trimestre del año la empresa anunciaba cerca de trece mil usuarios con Nauta Hogar en el territorio, sin embargo, las prestaciones estaban deprimidas por la carencia de módems.