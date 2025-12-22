Proponen agrupaciones corales concierto de fin de año en Cienfuegos

Compartir en

El Coro Nacional de Cuba, la agrupación coral Entrevoces y como anfitrión el colectivo local Cánticus Novus proponen para el próximo viernes, 26 de diciembre, a las tres de la tarde un concierto de fin de año, en la sala principal del teatro Tomás Terry de Cienfuegos.

Dirigido por la maestra Digna Guerra, el Coro Nacional interpretará en la primera parte del programa once composiciones corales de creadores internacionales como Egil Hovland, Rene Clausen, Freddy Mercury y Fredrik Sixten, y además asumirán piezas de los cubanos Silvio Rodríguez y Adalberto Álvarez.

Según reseñan desde el centenario coliseo, Entrevoces, cerrará el espectáculo de música coral con obras del propio Mercury, Gloria Patri, Eric Whitacre y Thomas A. Dorsey, e igualmente, presentarán composiciones cubanas al estilo de Beatriz Corona y Luis Río.

Fundado en 1960 por la maestra Digna Guerra, el Coro Nacional de Cuba, consolida prestigio y rigor técnico, en tanto mantiene una sostenida labor de formación de las nuevas generaciones.-

Entrevoces surgió como una sección de cámara dentro del propio Coro Nacional y su repertorio abarca desde la polifonía del Renacimiento hasta versiones corales de música popular contemporánea.